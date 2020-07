"Abou Leïla" : voyage initiatique sur les traces d'un insaisissable terroriste

France 24 • 15/07/2020 à 16:49

Dans ce numéro, Laure Manent et Thomas Baurez rencontrent Amin Sidi-Boumédiène, le réalisateur de "Abou Leïla", une fable cinématographique sur le terrorisme islamiste dans l'Algérie de 1994. Un road-movie sur l'amitié en pleine "décennie noire", qui navigue entre la folie et le rêve - poétique, violent, saisissant. Retour aussi sur les nouvelles sorties cinéma post-Covid-19 : "Eté 85", de François Ozon, et "Le sel des larmes", de Philippe Garrel.