75 ans de la libération d'Auschwitz, une visite dans le camp de la mort

France 24 • 27/01/2020 à 12:23

Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination des juifs d'Europe, est libéré il y a 75 ans jour pour jour. Quelques dizaines d'années plus tard, ce camp de la mort reste inchangé, et permet à ceux et celles prêts à se confronter à l'horreur humaine d'en faire la visite. Un reportage de Gulliver Cragg et Pawel Pieniek.