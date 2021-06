Sous-location d'un logement: les pièges à éviter

La sous-location d'un parking

Tout d'abord, le locataire a tout intérêt à prendre le temps d'étudier son contrat de location, il est possible qu'une clause du bail l'interdise. Dans ce cas, il prend le risque d'une résiliation pure et simple du bail. Si aucune clause de ce type n'est incluse dans le bail, le locataire doit là aussi demander l'accord de son propriétaire avant de se lancer. Attention, dans le cas d'un immeuble, il est possible que le règlement de copropriété n'autorise pas la sous-location des parkings, il faut prendre le temps de se renseigner.

Si tous les signaux sont au vert, le locataire peut alors signer un contrat de bail avec son sous-locataire, en fixant un loyer inférieur à celui de son propre bail.