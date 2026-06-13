Profitez des 5 atouts du Plan d'Épargne Retraite (PER)

Dernière mise à jour le : 13/06/2026

Tout comprendre à la souscription d’un contrat d’assurance vie ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Atout n° 1: Épargnez à votre rythme

Atout n° 2: Optimisez votre fiscalité

Atout n° 3: Bénéficiez de supports d’investissement diversifiés

Atout n° 4: Une épargne qui reste disponible en cas de coup dur

Atout n° 5: Des modes de sortie adaptés à votre situation personnelle

Atout n° 1: Épargnez à votre rythme

Le PER est un produit flexible, qui vous offre une très grande souplesse dans vos versements. Vous décidez de l’abonder quand vous le souhaitez, sans aucun montant minimal imposé ni aucun rythme de versement impératif.

Vous pouvez effectuer ainsi un versement unique de 10.000 euros l’année où vous avez engrangé des gains exceptionnels, puis choisir d‘épargner 250 euros par mois l’année suivante, voire ne rien verser pendant plusieurs années.

Le PER vous permet d’adapter votre effort d’épargne en fonction de votre budget. Cela en fait un outil particulièrement apprécié des travailleurs indépendants ou des personnes aux revenus irréguliers.

Contrairement à d’anciens produits retraite très normés, le PER s’adapte pleinement à vos possibilités d‘épargne et à votre vie.

Si vous détenez d’anciens supports d‘épargne retraite: PERP , contrat Madelin ou ancien article 83, il est tout à fait possible de transférer les sommes épargnées vers un PER.

Cela permet de regrouper votre épargne retraite, d’en faciliter le suivi et de profiter de modes de gestions actuels, tout en bénéficiant des règles plus souples du PER. Vous pouvez ainsi optimiser vos frais, en profitant d’une gestion souvent moins coûteuse que celle de certains anciens supports.

Atout n° 2: Optimisez votre fiscalité

Le PER a été créé dans le but d’inciter les Français à épargner en vue de la préparation de leur retraite. Son objectif est de permettre à chacun de se constituer un capital et de la faire fructifier tout au long de sa vie active. Dans ce but, le législateur a veillé à rendre ce mécanisme attractif, en le dotant d’un avantage fiscal majeur.

Vos versements volontaires sur un PER peuvent en effet être déduits de votre revenu imposable jusqu‘à vos 70 ans, dans la limite d’un plafond annuel.

Pour un salarié, un retraité, ou une personne sans activité, le montant déductible est de 10% du revenu imposable, dans la limite d’un plafond de 37.680 euros en 2026. Ce montant est révisé annuellement. Les travailleurs non‑salariés (TNS) bénéficient d’un plafond plus élevé, pouvant atteindre 88. 911 euros en 2026.

Ce mécanisme est particulièrement intéressant pour les contribuables les plus imposés, qui sont soumis à un taux marginal d’imposition (TMI) élevé. Chaque euro versé permet ainsi de préparer l’avenir, tout en venant réduire la base imposable, ce qui représente un gain immédiat.

À savoir Les plafonds de déduction du PER ne se limitent pas à l’année en cours. Vous pouvez reporter les plafonds non utilisés des trois années précédentes. Si vous n’avez pas utilisé tout votre potentiel de déduction fiscale , cela vous offre une marge de manœuvre intéressante. Vous pouvez ainsi optimiser un versement exceptionnel et compenser les années au cours desquelles épargner vous était plus difficile. La loi de finances 2026 étend cette possibilité sur une période de cinq ans, dès 2026, mais sans rétroactivité: la mesure ne commencera donc à produire des effets qu‘à partir de 2030. Cela représente une souplesse supplémentaire, qui renforce votre capacité à lisser l’effort d’épargne dans la durée.

Attention cependant. Le gain fiscal du PER suppose que votre fiscalité est plus élevée pendant la phase d’épargne que lors de la sortie: c’est-à-dire que vos revenus baissent à la retraite par rapport à votre période d’activité.

Si votre taux marginal d’imposition est de 0% ou 11%, le PER est moins avantageux. La fiscalité à la sortie peut même être plus lourde que l’économie fiscale obtenue à l’entrée. Pour éviter ce désagrément, vous pouvez renoncer volontairement à la déduction fiscale au moment du versement et privilégier l’avantage à la sortie.

Mais il vous faut préciser cette option au moment du versement, et aucune rétroactivité n’est pas possible. Vos anciens versements restent dans le régime choisi initialement.

Atout n° 3: Bénéficiez de supports d’investissement diversifiés

Le PER offre un accès très large à divers supports d’investissement et s’adapte à votre appréciation des risques.

Pour vous garantir un rendement modéré, mais stable dans le temps, vous pouvez choisir d’investir dans les fonds en euros, qui sécurisent le capital épargné.

Si vous visez un potentiel de rendement plus élevé, avec en corolaire, un risque accru de perte en capital, vous pouvez opter pour des fonds en unités de compte (UC). Ils sont investis en actions, obligations, immobilier, fonds thématiques, etc.

La majorité des PER fonctionnent selon le principe de la gestion à horizon. Votre épargne est initialement investie sur des supports dynamiques au début de votre carrière pour maximiser vos gains, puis progressivement sécurisée sur des fonds en euros à mesure que l’échéance de la retraite approche.

Atout n° 4: Une épargne qui reste disponible en cas de coup dur

S’il est conçu pour vous garantir un capital complémentaire à la retraite, le PER ne bloque pas complètement les sommes que vous avez épargnées. Une sortie avant l’échéance est possible dans différents cas de figure. Vous pouvez débloquer des fonds de façon anticipée pour acheter votre résidence principale. C’est aussi possible en cas d’accidents de la vie: invalidité du titulaire, du conjoint, du partenaire de PACS ou d’un enfant, décès de votre conjoint ou partenaire de PACS, surendettement ou d’arrivée en fin de droits de l’assurance chômage, ou liquidation judiciaire pour les travailleurs indépendants. C’est donc aussi un produit d‘épargne de précaution.

Pour obtenir le déblocage anticipé d’un PER, vous devez adresser à l‘organisme gestionnaire un justificatif de la situation justifiant le déblocage anticipé, une pièce d’identité ainsi qu’un relevé d’identité bancaire (RIB) du compte sur lequel vous souhaitez obtenir le versement. Soyez vigilant quant aux frais qui seront appliqués.

Atout n° 5: Des modes de sortie adaptés à votre situation personnelle

Lorsque vous atteignez l’âge légal de la retraite, le PER vous permet de profiter de votre épargne de selon différentes manières, alors que la plupart des anciens produits d’épargne retraite ne proposaient qu’une sortie en rente.

La façon la plus simple consiste à demander le versement de la totalité du capital épargné et des intérêts. Il est également possible de ne pas demander un versement intégral, mais d’opérer plusieurs retraits successifs, sans clôturer votre PER. Un retrait partiel permet de continuer à faire travailler le solde du capital et d’en reporter la fiscalisation.

Autre possibilité: la une sortie en rente viagère. Dans ce cas, vous ne récupérez pas le capital détenu sur le plan, mais percevez une somme identique tous les mois ou tous les trimestres. Cette rente peut être simple, c’est-à-dire qu’elle est versée au seul souscripteur du PER jusqu’à son décès. Mais elle peut aussi être réversible: dans ce cas, elle continuera d‘être perçue, après le décès du souscripteur, par le bénéficiaire de son choix. Le montant d’une rente réversible est logiquement inférieur à celui d’une rente simple. Il est cependant possible de demander un taux de réversion inférieur à 100%. Le montant de la rente versée au titulaire du PER est alors réévalué à la hausse, au détriment de celui de la rente versée au bénéficiaire de la réversion. L’option réversion peut être prise lors de la souscription du PER et pendant toute la phase d’épargne.

À savoir La sortie en rente ne peut se faire que si le montant de la rente atteint un montant minimum hors réversion, fixé à 110 euros par mois. Sous ce plafond, les assureurs peuvent réaliser un versement unique.

Enfin, il est également possible de combiner une sortie en capital et le versement d’une rente. Cette dernière option offre une grande flexibilité puisque vous êtes totalement libre de définir la répartition qui vous convient.

La fiscalité du PER à la sortie, si vous avez déduit les versements de votre revenu imposable pendant la phase d’épargne:

Su vous optez pour le capital: la part de vos versements volontaires est imposée à l’impôt sur le revenu, au barème progressif. La part de capital correspondant aux intérêts générés par le contrat est soumise au prélèvement forfaitaire unique, à hauteur de 31,4% (12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 18,6% au titre des prélèvements sociaux).

Si vous optez pour la rente: la part de rente provenant des versements volontaires est imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après un abattement de 10% plafonné 4 439 euros (ce plafond est commun à toutes les pensions de retraite perçues par le foyer fiscal). Les prélèvements sociaux au taux de 18,6% s'appliquent sur une fraction de la rente, qui varie en fonction de votre âge à la date du 1er versement de la rente: 70 % si vous aviez moins de 50 ans, 50 % si vous aviez entre 50 et 59 ans, 40 % si vous aviez entre 60 et 69 ans, 30 % si vous aviez plus de 69 ans.

La fiscalité du PER à la sortie, si vous n’avez pas profité de la déduction des versements pendant la phase d’épargne:

Si vous optez pour le capital: la part de vos versements volontaires est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Si vous optez pour la rente: la rente est soumise au régime des rentes viagères à titre onéreux. Seule une fraction de votre rente est soumise à l’impôt sur le revenu. Cette fraction dépend de votre âge au 1er versement de la rente: 70% si vous avez moins de 50 ans ; 50% entre 50 et 59 ans ; 40% entre 60 et 69 ans ; 30% si vous avez plus de 69 ans.