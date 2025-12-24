Top 3 des restaurants où manger pour moins de dix euros

Trouver des restaurants avec des prix hyper compétitifs en France, c’est possible! ( crédit photo : Getty Images )

Trouver des restaurants avec des plats savoureux à prix mini ? Nous avons relevé le défi ! Découvrez notre sélection d'adresses aux quatre coins de la France pour vous régaler sans grever votre budget.

Le Bichat régale avec sa cantine bio parisienne

Voici l'adresse parfaite pour manger sain et bon marché à deux pas de la place de la République (Paris 10e). Augustin Legrand, cofondateur des Enfants de Don Quichotte, a transformé un ancien atelier de couture en une cantine populaire au style à la fois industriel et cosy, avec sa verrière et sa mezzanine. Toutes les recettes sont préparées sur place à partir de produits locaux et de saison issus de l'agriculture biologique. Au menu, vous déjeunez en faisant le plein de vitamines avec la soupe du jour( 4 à 6 euros )ou en optant pour le bol composé, plus copieux. Il contient une base de riz, des légumes cuits et des crudités. Le tout est accompagné d'un supplément au choix (végétalien, œuf, porc, poulet ou maquereau) pour 9 à 11 euros . Les gourmands peuvent s'offrir une part de gâteau pour 3 euros de plus.

Le Bichat

11 rue Bichat - 75010 Paris

Chères Cousines séduit avec ses bagels à Lyon

«Combiner le meilleur du pain new-yorkais avec des ingrédients français pour créer un bagel unique, frais et délicieux à chaque bouchée»: voilà l'ambition qu'affiche Chères Cousines sur son site Internet. Depuis son ouverture en 2006, tous les gourmets trouvent leur bonheur parmi l'offre variée de sandwichs. On y trouve les traditionnels comme le «Carnegie Hall» (bœuf mariné, tomate, mesclun, moutarde à l'ancienne) et le «Manhattan» (saumon fumé, fromage frais, mascarpone, mesclun, ciboulette et aneth). Parmi les plus originaux, on peut déguster le «French Touch» (jambon blanc, brie, tomate, mesclun, huiles de truffe et d'olive) ou le «Ok Duck'y» (magret de canard, chèvre, tomate, mesclun, gelée de Banyuls, thym). Les végétariens ont le choix entre quatre propositions, dont l'alléchant «Cocow Ricow» (brie, pomme, mesclun, gelée de cidre, graines de cumin). Comptez entre 7,25 euros et 9,25 euros ( +50 centimes pour un repas sur place).

Chères Cousines

23 rue Bugeaud - 69006 Lyon

Bouillon Saint-Jean réenchante le bistrot bordelais

Les bouillons sont des restaurants populaires proposant des recettes traditionnelles à base d'ingrédients simples mais de bonne qualité, le tout à des prix abordables. On aime l'esprit Art déco et les banquettes rouges du Bouillon Saint-Jean. Cet établissement convivial est installé dans le quartier de la gare de Bordeaux Saint-Jean. Le menu met à l'honneur les incontournables de la cuisine française. En entrée, le menu propose les traditionnels œufs mayonnaise, la soupe gratinée à l'oignon ou les harengs-pomme à l'huile ( 1,80 à 6 euros ). On poursuit avec un bœuf bourguignon, une andouillette, une saucisse de Toulouse ou une choucroute ( de 7,50 euros à 12 euros ).

Du côté des desserts, les profiteroles à la crème caramel sont les plus coûteuses, sans dépasser la barre des 5 euros . Le menu enfant est à 8 euros .

Bouillon Saint-Jean

25 rue Charles Domercq - 33800 Bordeaux

Tapas Rojas revisite la cuisine andalouse au cœur de la cité phocéenne

Tapas Rojas, une petite adresse confidentielle et sans prétention mais incontournable à Marseille. Antonio est au four et au moulin, gérant à la fois la cuisine et le service sans jamais se départir de son sourire. À la carte, on retrouve l'assiette de jambon Serrano ou de fromage espagnol, des croquettes au chorizo ou des lamelles de calamar panées. La formule déjeuner à 9,50 euros inclut une de ces entrées et un plat, généralement composé de «patatas bravas» avec du poulet frit ou du poisson. Le restaurant propose des portions savoureuses et généreuses à un excellent rapport qualité/prix, le tout sur fond de musique flamenco.

Tapas Rojas

23 rue d'Isoard - 13001 Marseille

Ce restaurateur de Haute-Vienne propose un menu complet anti-crise pour dix euros À Bessines-sur-Gartempe, près de Limoges, Laurent Berger a sauvé son restaurant Le Bellevue de la faillite en proposant un menu complet - une entrée, un plat, un dessert, un petit verre de vin et un café - à seulement 10 euros (uniquement le midi et en semaine). Pour réussir ce tour de force, il achète de gros volumes et négocie pied à pied avec ses fournisseurs. Le chef mise sur le fait-maison pour réduire les coûts et améliorer les saveurs. Spaghetti bolognaise, rôti de porc et gratin dauphinois, sans oublier le couscous à 10 euros tous les vendredis! Les clients peuvent également profiter d'un buffet à volonté à 16,90 euros .

