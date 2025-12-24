information fournie par Boursorama avec LabSense • 24/12/2025 à 08:30

Raccordement à la fibre : l’État finance jusqu’à 1 200 €, êtes-vous éligible ? / iStock.com - FactoryTh

Une aide ciblée pour accélérer le passage à la fibre

La France avance à grands pas vers le très haut débit. Fin juin 2025, 93 % des logements étaient raccordables à la fibre, selon l’Arcep. Et près de huit abonnements internet sur dix reposaient déjà sur cette technologie. Derrière ces chiffres encourageants subsistent pourtant des situations plus compliquées, notamment dans certaines zones où le raccordement nécessite des travaux lourds. Tranchées à creuser, fourreaux bouchés ou dalles à percer peuvent faire grimper la facture à plusieurs milliers d’euros. C’est précisément pour ces cas dits complexes que l’État a décidé d’intervenir.

Pourquoi cette aide arrive-t-elle maintenant ?

Le calendrier n’y est pas pour rien. Le réseau cuivre de l’ADSL est voué à disparaître progressivement d’ici 2030. Pour de nombreux foyers, la fibre n’est donc plus un confort, mais une obligation à court terme. Or, si les opérateurs prennent en charge le raccordement standard, les travaux réalisés sur le domaine privé restent à la charge du propriétaire. L’aide lancée fin septembre vise donc à éviter que ces coûts ne bloquent la transition numérique, en particulier dans les communes déjà concernées par la fermeture du réseau ADSL.

Qui peut réellement en bénéficier ?

L’éligibilité repose d’abord sur la localisation. Ainsi, le dispositif est réservé aux habitants de communes où Orange a fermé ou prévoit de fermer son réseau cuivre. Il concerne uniquement les maisons individuelles et doit être demandé pour une résidence principale. À cela s’ajoute une condition de ressources. En effet, le quotient familial ne doit pas dépasser 29 316 euros, un seuil censé inclure environ 80 % de la population. Les très petites entreprises peuvent aussi y prétendre, à condition de compter moins de dix salariés, de réaliser moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et de justifier d’au moins un an d’activité.

Jusqu’à 1 200 € selon l’ampleur des travaux

Le montant accordé dépend de la complexité du chantier. L’aide est forfaitaire et s’échelonne entre 400 et 1 200 euros. Cette aide est directement déduite du devis par l’entreprise chargée des travaux, ce qui signifie qu’elle ne couvre pas nécessairement l’intégralité de la facture. Si le coût dépasse le montant attribué, le reste demeure à la charge du demandeur.

Une procédure exigeante et des fonds limités

Pour obtenir ce coup de pouce, le parcours demande de la patience. Il faut d’abord souscrire une offre fibre et attendre le passage d’un technicien. Si celui-ci ne peut pas raccorder le logement à cause de travaux nécessaires, il délivre une attestation d’échec indispensable au dossier. La demande s’effectue ensuite auprès de l’Agence de services et de paiement. Attention toutefois, l’enveloppe globale est plafonnée à 14,8 millions d’euros, soit environ 17 000 raccordements financés. Le dispositif est expérimental, les premiers dossiers complets auront donc plus de chances d’aboutir.