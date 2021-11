Location avec Option d’Achat (LOA) ou Location Longue Durée (LLD): quelle est la meilleure option?

La part des véhicules électriques progresse fortement dans les ventes

Les voitures électriques ne se sont jamais aussi bien vendues en Europe et en France qu’en 2021. On assiste à une déclinaison considérable de l’offre de voitures à zéro émission (berlines, citadines, SUV), probablement encouragée par les nouvelles normes européennes en matière d’émission de carbone qui impacte logiquement les choix des constructeurs automobiles. Du côté des consommateurs, le bonus écologique pour acheter une voiture pouvant atteindre 6.000 euros a positivement impacté les ventes en 2021. Mois après mois, Tesla et Renault se disputent la tête du classement des voitures électriques les plus vendues en France. Selon l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), les véhicules 100% électriques représentent 7,5% des ventes de véhicules neufs en Europe au deuxième trimestre 2021, contre 3,5% en 2020.