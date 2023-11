Les conséquences sociales du divorce

Le divorce a de nombreuses conséquences sur la vie des membres du foyer conjugal. Toutefois, sur le plan social, des dispositifs permettent d'amortir l'impact de la séparation. Le statut d'ayant-droit constitue notamment un avantage pour les conjoints qui ne travaillent pas. Par ailleurs, en cas de décès de l'ex-conjoint, le survivant peut percevoir une pension de réversion.

Sommaire:

Pendant le mariage , si vous ne travaillez pas, vous pouvez bénéficier d'une couverture sociale en qualité d'ayant-droit de votre conjoint. Ce statut vous permet d'obtenir le remboursement de vos dépenses de santé par les Assurances Maladie et Maternité.

En cas de divorce, vous conservez gratuitement le bénéfice des prestations de la Sécurité Sociale . Celui-ci vous est garanti pendant un an ou jusqu'à ce que le plus jeune des enfants à votre charge ait atteint l'âge de trois ans.

A noter

Lorsque vous ne bénéficiez plus de la couverture sociale de votre ex-conjoint et si vous n'êtes affilié à aucun régime obligatoire, vous pouvez demander à bénéficier de la Protection Universelle Maladie (Puma). Pour cela, vous devez habiter de manière stable et régulière en France.