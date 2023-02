Le marché de l’or physique : cotation, pièces et prime

Yatsyk Igor/Shutterstock / Yatsyk Igor

L’or a retrouvé son statut de valeur refuge après avoir été délaissé pendant de nombreuses années. Il s’agit d’un investissement atypique dont l’épicentre se situe à Londres. Avant d’acheter des lingots ou des pièces, c’est-à-dire de « l’or physique », vous devez disposer de certaines notions.

La cotation de l’or

Le marché principal du métal jaune se situe à Londres (London Bullion Market Association). La place new-yorkaise est quant à elle la référence pour les contrats à terme. A Londres, les cours sont fixés en dollars américains deux fois par jour, à 10h30 GMT et à 15h30 GMT.

La référence du marché est l’once. Il s’agit de l’unité de mesure «traditionnelle» adoptée depuis 1828 par l’United States Mint (l’organisme gouvernemental chargé de la production et de la mise en circulation des pièces de monnaie aux États-Unis). Une once d'or pèse 31,104 grammes.

En tant que particulier, vous ne pouvez pas acheter ou vendre de l’or sur le marché londonien compte tenu de la taille des transactions et des contraintes de stockage.

L’or n’est plus coté à la Bourse de Paris depuis 2004. Toutefois, vous pouvez acheter et vendre de l’or de deux façons: par l’intermédiaire de votre agence bancaire ou en vous adressant à un courtier spécialisé.

A savoir

La société CPoR Devises ( www.cpordevises.com ) assure une cotation quotidienne du métal jaune (once, lingots et principales pièces).

Les différentes pièces et lingots

Les pièces cotées en France sont les suivantes: 20 francs Napoléon, 10 francs Napoléon, 5 $ US, 10 $ US, 20 $ US, 50 pesos américains, 10 florins hollandais, 20 reich mark, 5 roubles Nicolas II, 20 francs suisses, 1 union latine, 1 souverain, 1/2 souverain, 1 souverain Elisabeth II, 20 francs tunisiens, 1 krugerrand sud-africain, 1/2 krugerrand sud-africain, 1/4 krugerrand sud-africain et 1/10 krugerrand sud-africain.

Parallèlement au lingot de 1 kg, il existe désormais des «lingotins» de 500 g, 250 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g et 5 g.

La notion de prime

La prime est la différence entre le prix de la pièce d’or et celui de l’or contenu dans l’objet, exprimée en pourcentage.

Ainsi, un Napoléon peut être constitué de 210 € d’or au cours actuel du métal jaune mais s’échanger à 240 €. La différence entre ces deux valeurs est la prime. Dans cet exemple, la prime s’élève à (240 - 210) / 210 x 100, soit 14,28 %.

La prime évolue en fonction de l’environnement de marché. Une prime élevée signifie que la demande est forte. Une prime faible, que la demande est faible. Généralement, la demande pour l’or croît lorsque les investisseurs recherchent des placements «sûrs». Cependant, une prime élevée peut être justifiée par la rareté d’une pièce.

A savoir

Une pièce de qualité ayant été conservée dans de bonnes conditions conserve sa prime. A l’inverse des rayures et des traces d’usure peuvent entraîner une décote sur le prix de la pièce et donc une prime réduite, voire négative.

Le marché de l’or de référence se situe à Londres. Il est inaccessible aux particuliers qui peuvent toutefois acheter et vendre des lingots et des pièces d’or auprès de leur banque ou d’un courtier spécialisé. Généralement, la prime d’une pièce croît avec la demande.