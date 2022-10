Don d’argent: les aides proposées pendant le Covid-19

Gérer son budget en temps de crise

En temps de crise, il est plus que jamais primordial de maîtriser son budget et de rationaliser ses dépenses. Des économies sont toujours réalisables (abonnements téléphoniques, Internet, streaming vidéo, application musicale, carte bancaire…). Il est aussi possible de différer les achats non prioritaires et de résister à la tentation du shopping en ligne. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter de souscrire un crédit à la consommation ou de creuser un découvert. Dans les situations les plus difficiles, le regroupement de crédits est à envisager car il permet de baisser les mensualités de remboursement (attention, toutefois, ce mécanisme revient à augmenter votre dette).