Devenir propriétaire en profitant des taux bas

Devenir propriétaire demeure l'un des principaux objectifs des 42% de foyers français actuellement locataires. Les taux d'intérêt actuellement bas rendent les crédits immobiliers très accessibles. Prenez garde tout de même à votre capacité d'endettement.

Devenir propriétaire: des taux bas et une législation favorable

En mai 2020, les prêts immobiliers (hors assurance et coût des sûretés) se négociaient en moyenne à 1,07% sur 15 ans, à 1,26% sur 20 ans et à 1,51% sur 25 ans, selon les statistiques de l'observatoire Crédit Logement CSA. Ces taux sont extrêmement attractifs pour les futurs propriétaires car ils permettent de financer l'acquisition à crédit de son logement à moindres frais.

De plus, il est désormais possible de faire baisser le coût global d'un emprunt immobilier en négociant le coût de l'assurance emprunteur. Cette assurance est exigée par la banque prêteuse pour se couvrir en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur avant la fin du crédit. Elle peut désormais être souscrite auprès d'un autre organisme. Cette mise en concurrence permet d'en réduire le coût, y compris en cas de souscription de l'assurance de groupe proposée par le prêteur.

Devenir propriétaire: une option avantageuse

Acheter votre résidence à crédit permet de vous constituer un patrimoine dans la durée. Contrairement aux loyers versés chaque mois à un propriétaire à fonds perdus, les mensualités remboursées à la banque permettent de reconstituer progressivement le capital que vous avez emprunté. Une fois le crédit remboursé, vous disposerez d'un patrimoine que vous pourrez revendre ou transmettre.

Intérêt supplémentaire de l'achat à crédit, votre famille sera protégée si vous décédez avant le terme du prêt. Dans ce cas, l'assurance-emprunteur remboursera le capital restant dû à la banque, et votre logement reviendra à vos héritiers dans le cadre de votre succession.

Bon à savoir L'achat immobilier implique des frais (frais bancaires, frais de notaire, droits d'enregistrement). Selon la ville choisie, la hausse des prix de l'immobilier permet de les absorber sur une durée comprise entre 1 et 10 ans. Si vous envisagez de déménager avant ce délai, il vaut mieux rester locataire.

Combien pouvez-vous emprunter?

Votre capacité d'emprunt est calculée en fonction de vos revenus et de vos charges. La somme empruntée ne doit pas aboutir à des remboursements mensuels supérieurs au tiers de vos revenus nets. Si ceux-ci s'élèvent à 2 100 € par mois, vous pouvez donc emprunter un capital correspondant à des remboursements de 700 € par mois. Le prêt obtenu pour une mensualité donnée est évidemment d'autant plus élevé que sa durée est longue. Pour 700 € remboursés chaque mois, vous pouvez emprunter environ 111 000 € sur 15 ans, 140 000 € sur 20 ans et 163 000 € sur 25 ans (sur la base des taux d'intérêt indiqués ci-dessus et d'un taux d'assurance-emprunteur de 0,34%).