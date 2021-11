Défiscaliser en soutenant le monde de la culture: 4 solutions

Entreprises: comment réduire votre impôt sur les sociétés (IS) en achetant une œuvre d’art?

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ou une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC peut acheter des œuvres originales d’artistes vivants et déduire leur prix d’acquisition de son résultat imposable. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise doit exposer l’œuvre d’art dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, pendant cinq ans. Cette période correspond à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. Les œuvres acquises dans le cadre de ce dispositif peuvent notamment être des tableaux, des peintures, des dessins, des gravures, des estampes, des lithographies, des sculptures ou encore des photographies. Quelles que soient les conditions d’exposition au public, celui-ci doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc communiquer l’information. Le prix d’acquisition de l’œuvre d’art peut être déduit sans enregistrement comptable du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes. La déduction se fait par fraction égale (20% du prix par an). Les sommes sont déductibles dans la limite de 10.000 euros ou 5‰ du chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé. Si la fraction du prix d’acquisition ne peut être totalement déduite au titre d’une année, l’excédent est perdu. Il ne peut pas être reporté sur une année ultérieure.