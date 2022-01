Conduite accompagnée: comment être bien assuré?

Votre enfant va débuter la conduite accompagnée crédit photo : GettyImages

La conduite accompagnée, ou Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC), permet à de futurs conducteurs de prendre le volant dès l’âge de 15 ans sous la supervision d’un accompagnateur. Votre enfant s’apprête à commencer la conduite accompagnée ? Quelles sont vos obligations face à votre assureur ? Quel impact sur votre assurance auto ? En quoi cette méthode d’apprentissage permet-elle de faire des économies ?

Conduite accompagnée: sous quelles conditions?

La conduite accompagnée permet à des adolescents d’apprendre à conduire dès l’âge de 15 ans et d’acquérir de l’expérience au volant sous le contrôle d’un accompagnateur. Cet apprentissage “au long cours” développe la confiance des jeunes conducteurs, qui obtiennent des taux de réussite bien plus élevés à l’examen: 75% de candidats reçus, contre 52% pour la formation traditionnelle.

Pour s’inscrire à la conduite accompagnée, il faut:

être âgé d’au moins 15 ans,

avoir l’accord de son représentant légal,

être titulaire de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) de niveau 2 ou de l’Attestation de Sécurité Routière (ASR).

L’auto-école doit vous proposer un contrat type de l’enseignement de la conduite qui précise le contenu et le déroulé de la formation, ainsi que son prix. L’apprentissage débute par la formation initiale en auto-école. Celle-ci comprend une partie théorique, suivie d’une partie pratique d’au moins vingt heures avec un moniteur. La conduite avec l’accompagnateur commence une fois que l’élève a obtenu son code (épreuve théorique ou ETG), et que le moniteur considère que ce dernier est suffisamment à l’aise au volant. Il lui remet alors l’Attestation de Fin de Formation Initiale (AFFI), ainsi qu’un livret d’apprentissage qui l’accompagnera tout au long de son parcours. Cette attestation doit être transmise à la compagnie d’assurances du ou des véhicules qui serviront à l’apprentissage, et le jeune conducteur devra toujours être en sa possession, tout comme le formulaire de demande de permis de conduire ou sa photocopie et l’extension de garantie de l’assurance en cas de contrôle par les forces de l’ordre.

Quelles conditions pour être accompagnateur?

Être titulaire du permis B depuis au moins cinq ans sans interruption (ne pas avoir fait l’objet d’une invalidation ou d’une annulation).

Ne pas avoir été condamné pour certains délits tels que homicides et blessures involontaires, conduite en état d’ivresse, délit de fuite.

Être mentionné dans le contrat signé avec l’auto-école.

Participer à l’évaluation de la dernière étape de la formation initiale de l’apprenti conducteur.

Il est tout à fait possible d’avoir plusieurs accompagnateurs, y compris hors du cadre familial.

Pour pouvoir rouler, vous devrez:

disposer d’un véhicule équipé de deux rétroviseurs latéraux,

apposer le logo AAC à l’arrière du véhicule,

avoir obtenu une extension de garantie auprès de votre assureur.

Évitez les voitures sportives. Il y a d’ailleurs de fortes chances que votre compagnie d’assurances refuse de vous couvrir si elle estime que le véhicule ne convient pas à la conduite accompagnée. Par ailleurs, il est possible de conduire différents véhicules, sous réserve que leur contrat d’assurance respectif ait été adapté.

Apprentissage anticipé de la conduite: quelles démarches effectuer auprès de votre assurance?

Il est impératif de prévenir votre compagnie d’assurances avant de débuter un apprentissage en conduite accompagnée. Informez-la dès l’inscription à l’auto-école et demandez une extension de garantie de votre contrat d’assurance automobile . Celle-ci n’entraîne aucune surprime. L’assureur modifiera votre contrat par voie d’avenant afin d’y ajouter le nom de votre enfant. Votre compagnie d’assurances peut se montrer méfiante face aux risques encourus. La plupart des refus sont liés à des délits commis par l’un des accompagnateurs. L’assureur peut également refuser de couvrir le conducteur en apprentissage s’il estime que sa conduite présente un risque trop élevé, notamment si le véhicule ne lui paraît pas adapté. Si le refus vous semble injustifié, sachez que vous pouvez saisir le Médiateur de l’assurance.

Si l’assureur n’applique pas de surprime, il est probable qu’il instaure une franchise “Jeune conducteur” ou “Conducteur novice”. En cas d’accident responsable, une partie des dommages sera donc laissée à la charge de l’assuré, qu’il s’agisse de dommages causés à un tiers (garantie responsabilité civile) ou au véhicule (garantie dommages tout accident ou collision). La responsabilité incombera à l’accompagnateur: c’est son bonus-malus qui sera impacté. En revanche, en cas de sinistre non responsable, cela sera à l’autre automobiliste de faire jouer son assurance.