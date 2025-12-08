information fournie par Boursorama avec LabSense • 08/12/2025 à 08:30

Paiement mobile : en quoi est-il plus pratique que la carte bancaire ? / iStock.com - dusanpetkovic

Le succès grandissant du paiement mobile

En 2015, Orange lançait le paiement mobile sans contact. En dix ans, ce mode de paiement s'est largement démocratisé grâce à son accessibilité sur les smartphones récents et les montres connectées. Les grandes banques (y compris en ligne) et les néobanques mobiles le proposent également, en utilisant des applications dédiées telles que Apple Pay pour les iPhones sur le marché depuis 2016, Google Pay ou Samsung Pay pour Android, ou Garmin Pay pour les montres connectées. Son succès est tel que près de 2/3 des Français utilisent ce mode de paiement. Selon la Banque de France, il continue à progresser, avec une augmentation de 54 % en 2024 par rapport à 2023.

Paiement sans contact : mode d'emploi

Le paiement mobile repose sur le principe d'un paiement des achats par smartphone (ou montre connectée), via les terminaux de paiement électroniques (TPE) des commerçants et des professionnels. Il utilise deux dispositifs différents, le plus courant étant le NFC (ou, en français, communication en champ proche). Ce procédé, utilisé également pour le paiement sans contact par carte bancaire, permet un échange de données sans contact entre smartphone et TPE. Le second utilise un QR Code que le commerçant affiche sur son terminal de paiement. Le client doit le scanner avec l'appareil photo de son smartphone pour valider le paiement. Ce système est moins répandu que le NFC, car le commerçant doit être équipé d'une caisse ou d'un TPE compatible. Le QR Code a été choisi par l'application de paiement française Lyf Pay, mais aussi par Sunday (spécialisé dans les paiements au restaurant) ou PayPal.

Quels sont les avantages du paiement mobile ?

Alternative à la carte bancaire, aux chèques ou aux espèces, le paiement sans contact est pratique, rapide, simple et pas plus onéreux que les autres modes de paiement. Il doit également son succès à sa sécurisation optimisée par l'utilisation de la biométrie pour accéder à son smartphone (empreinte digitale, reconnaissance faciale…). Ces moyens constituent un garde-fou imparable contre la fraude. Le sans contact présente d'autres avantages annexes : on peut dépasser la limite de 50 € imposée pour la carte bancaire, et on peut se rendre compte plus rapidement de la perte de son téléphone. On peut ainsi faire opposition plus vite, ce qui représente un atout non négligeable, notamment en voyage.

D'autres modes de paiement par téléphone

D'autres systèmes de virement par téléphone existent. C'est le cas de Wero, innovation qui a le vent en poupe sur le marché français. Il permet de transférer de l'argent instantanément et gratuitement sur le compte d'un tiers par le biais de son numéro de téléphone. Les commerçants sont tenus de s'en équiper d'ici fin 2025 et, fin 2026, les paiements en ligne seront possibles par ce système. Ce dispositif européen constitue également une parade contre d'éventuelles tensions géopolitiques, les systèmes américains Visa et Mastercard pouvant potentiellement être impactés à court ou moyen terme par les tiraillements avec les États-Unis. Le secteur bancaire français a également mis en place Paylib, dont le service le plus connu est Paylib entre amis, qui permet un paiement instantané entre particuliers. De nombreuses banques (Banque Postale, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, CIC, etc.) ont mis en place le mode de paiement Paylib sans contact pour les paiements en magasin (disponible uniquement sur Android).