Impôt sur le revenu : pourquoi les réductions d'impôt ne servent à rien pour un foyer sur deux ?

08/12/2025

Crédit d'impôt ou réduction d'impôt ? Ces deux termes ne doivent pas être confondus, d'autant plus que les réductions d'impôt s'avèrent inutiles pour plus de 50% des foyers fiscaux. Les explications.

Investissement immobilier, don à une association, frais de scolarisation des enfants… plusieurs mécanismes permettent de défiscaliser, c'est-à-dire de payer moins d'impôts sur le revenu. Mais attention : contrairement aux crédits d'impôt, les réductions d'impôt ne profitent qu'aux foyers imposables, excluant de ce fait plus de la moitié des foyers fiscaux. Découvrez le fonctionnement de chacun de ces deux outils de défiscalisation avec des exemples chiffrés.

Réduction d'impôt : un mécanisme inutile pour les foyers non-imposables

22 millions : voici le nombre de foyers non-imposables en France. Au total, plus d'un foyer fiscal sur deux n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu . Autant de foyers qui ne peuvent pas profiter d'une réduction d'impôt. En effet, ce mécanisme permet de réduire la somme à payer à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) au titre de l'impôt sur le revenu. Or, sans impôt à payer, impossible d'appliquer la réduction obtenue.

Ainsi, en théorie, un don à un organisme d'intérêt général d'un montant 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt de 250 euros. Une somme qui vient en déduction du montant dû au Trésor public, et qui ne profite donc pas aux personnes non-imposables, mais seulement aux foyers imposables. Cela est également le cas des investissements productifs réalisés en Outre-mer, des frais de scolarisation des enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou encore de l'investissement dans de l'immobilier locatif.

Crédit d'impôt : un dispositif de défiscalisation universel

Emploi à domicile, frais de garde des jeunes enfants, cotisations syndicales… plusieurs dépenses ouvrent droit à un crédit d'impôt. Un avantage fiscal qui concerne l'ensemble de la population française, imposable ou non-imposable. En effet, les crédits d'impôt, par opposition avec les réductions d'impôt, profitent à tous. Par leur biais, les foyers peu ou pas imposables peuvent même profiter d'un remboursement de la part de l'administration fiscale.

À titre d'exemple, un ménage déclarant 2 000 euros de frais de garde pour leur enfant peut profiter d'un crédit d'impôt de 1 000 euros. En cas de non-imposition de leurs revenus, cette somme leur est reversée par le fisc. Autre exemple, celui d'un foyer faiblement imposable, redevable par exemple en théorie de 300 euros d'impôt sur le revenu. Avec 1 000 euros de crédit d'impôt, le foyer profite d'un remboursement de la part de l'administration fiscale à hauteur de 700 euros

Les autres spécificités des crédits et des réductions d'impôt

Vous avez engagé des dépenses ouvrant droit à la fois à des crédits et à des réductions d'impôt ? Pensez à toutes les déclarer, sans en exclure, même si vous pensez que vous risquez de perdre le bénéfice des crédits d'impôt. En effet, l'administration fiscale applique en premier lieu les réductions d'impôt, puis les crédits d'impôt. Un ordre qui a son importance, puisqu'il peut permettre de profiter au maximum des différents dispositifs de défiscalisation.

Autre spécificité des crédits et des réductions d'impôt : leur non-prise en compte dans le calcul du taux de prélèvement à la source. Une personne qui n'a pas à payer d'impôt par le jeu de ces mécanismes de défiscalisation peut ainsi tout de même être prélevée par le fisc sur son salaire tout au long de l'année, avant d'être remboursée. Pour palier cet inconvénient, la DGFiP avance néanmoins une partie des crédits et des réductions d'impôt chaque année, à la mi-janvier.