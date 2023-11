Acheter votre logement vous permet de préparer votre retraite

( crédit photo : MIA Studio/Shutterstock / MIA Studio )

Oui. Pour 65 % des Français, acheter sa résidence principale constitue la meilleure solution pour préparer sa retraite.

En vous y prenant suffisamment tôt (entre 30 et 40 ans), vous aurez totalement remboursé votre emprunt bancaire lorsque vous arriverez en fin de carrière. Vous réduirez alors vos charges de logement, et cela compensera votre perte de revenus. De plus, vous pourrez revendre votre bien s’il est devenu trop grand et en réinvestir une partie comptant dans un logement plus petit. Vous disposerez ainsi d’un capital en liquide en complément de votre retraite.