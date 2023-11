3 questions sur la multi-bancarisation

A savoir

La «garantie espèces» de 100.000 € couvre les dépôts effectués sur les comptes courant, les comptes sur livret et l’épargne logement (Compte Epargne Logement et Plan d’Epargne Logement). Les Livrets A, les Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et le Livret d’Epargne Populaire (LEP) bénéficient d’une garantie séparée de 100.000 €. Là encore par déposant et par établissement.