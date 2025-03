Vaisselle cassée : ne vous trompez pas de poubelle

Au-delà du mauvais présage qu’elle peut représenter, la vaisselle cassée est souvent déposée à tort dans le mauvais bac du local poubelle. Couvercle jaune, vert ou classique ? Notre réponse.

Un peu de maladresse et beaucoup d’alcool peuvent conduire à l’accident. Le soir du réveillon du Nouvel An , vous avez invité de nombreux convives. Mais ceux-ci, emportés dans l’élan de la conversation, multiplient les gestes imprudents. L’inévitable survient : la carafe en verre s’écrase sur les belles assiettes en porcelaine. Il ne vous reste plus qu’à ramasser les morceaux à la balayette pour les jeter à la poubelle ...

Mais laquelle choisir ? Celle du tri ou celle des ordures ménagères ? Ou faut-il plutôt mettre la carafe dans le bac de verre et le reste en déchetterie ? Nos explications.

Dans quelle poubelle faut-il jeter la vaisselle ?

La réponse est simple. Toute la vaisselle sans exception peut être mise dans la poubelle classique , celle des déchets ménagers . Cela vaut aussi bien pour le verre, la porcelaine , la céramique , la terre cuite, l’ardoise, la faïence , le Pyrex, le grès, que pour tous les autres matériaux. Aucun ne peut être recyclé.

Il faut donc tordre le cou à l’idée qu’il faut mettre les verres à pied dans la poubelle des déchets en verre . Au contraire, le verre utilisé dans la vaisselle est non-recyclable. Seul le verre d’emballage (bouteilles, bocaux, pots, flacons, etc.) peut aller dans la poubelle verte.

Y a-t-il une alternative à la poubelle pour la vaisselle cassée ?

Si jeter votre vaisselle vous cause du souci, tant pour des raisons affectives que pour votre impact écologique, il existe une solution. Le Kintsugi . Il s’agit d’un art développé au Japon et qui consiste à réparer la vaisselle cassée.

Pour cela, il vous faut de la laque ainsi que de la poudre (or, argent ou platine). Les brisures de la vaisselle deviennent ainsi des merveilleuses rainures ; et votre vieux bol en céramique devient un objet d’art... en même temps qu’il retrouve son utilité.