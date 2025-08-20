Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Juillet 2025

Swiss Life AM
Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting de juillet.
Le mois dernier, ESG Tendances Pierre a renforcé et diversifié son patrimoine avec l'acquisition d'un camping en Espagne.
Pour en savoir plus, consultez le reporting complet ici :
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
DECOUVREZ LES SUPPORTS IMMOBILIERS BOURSOBANK
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI, SC / SCI et OPCI via l’assurance-vie, le PERin Matla et le compte titres ordinaire.
Ces produits (ou supports) présentent un risque de perte en capital. Tout investissement doit s’envisager à moyen ou long terme.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer