Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Juillet 2025
information fournie par Swiss Life AM FR 20/08/2025 à 13:15

Swiss Life AM

Swiss Life AM

Performances, évolution de la valeur liquidative, répartition du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting de juillet.

Le mois dernier, ESG Tendances Pierre a renforcé et diversifié son patrimoine avec l'acquisition d'un camping en Espagne.
Pour en savoir plus, consultez le reporting complet ici :

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI, SC / SCI et OPCI via l'assurance-vie, le PERin Matla et le compte titres ordinaire.

Ces produits (ou supports) présentent un risque de perte en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen ou long terme.

