Etat des lieux du logement étudiant en 2022 : quels enseignements ?

Se loger lorsqu'on est étudiant est souvent un casse-tête (Crédits photo : Unsplash - JESHOOTS.COM )

La pandémie a particulièrement affecté les étudiants, coupés brutalement dans leurs études, parfois confinés dans de toutes petites surfaces loin de chez eux et privés de petits boulot pour boucler les fins de mois. A quoi ressemble le marché du logement étudiant en 2022 ?

Que recherchent les étudiants ?

Etonnamment, l'étude (1) révèle que les recherches des étudiants en termes de typologie de logement restent relativement identiques aux années précédentes :

55% recherchent un studio ou un T1

20% recherchent une colocation

19% recherchent un appartement avec une chambre.

Bon à savoir : La moitié des étudiants souhaite un logement loué meublé.

L'Ile-de-France reste particulièrement chère

En analysant les prix moyens de location d'un studio, l'étude conclut que 9 des 10 villes étudiantes les plus chères se trouvent en Ile-de-France : Paris en tête avec un budget moyen de 849 euros, suivi de Nanterre (759 euros) puis de Créteil (698 euros).

Cependant, on observe un mouvement de baisse des loyers en région parisienne. Par exemple, Paris affichait une moyenne à 857 euros en 2021. A l'inverse, en province, les loyers des studios augmentent dans toutes les grandes villes universitaires : Nice reste la grande ville universitaire de province la plus chère pour louer un studio (625 euros), suivie de Lyon (581 euros) et Bordeaux (573 euros).

Même si elle reste la première région étudiante de France au global, la région parisienne attire moins les étudiants qui n'étaient plus que 22% à vouloir y étudier cette année contre 26% en 2021...

Quel pouvoir d'achat pour les étudiants ?

Concernant le budget logement, à l'échelle nationale il est de 613 euros mais les disparités géographiques sont fortes : en province, un étudiant dispose d'un budget de 567 euros contre 786 euros en région parisienne. Quant aux étudiants qui souhaitent habiter dans Paris même, leur budget moyen mensuel, charges comprises, s'élève à 858 euros.

Pour convaincre un bailleur de valider leur dossier, les étudiants se tournent à 86% vers leurs familles pour se porter garantes. Ils sont 8% à s'appuyer sur le dispositif de garantie Visale (une caution gratuite proposée sous conditions au locataire par Action Logement) et seulement 2% à ne disposer d'aucun garant pour louer leur logement étudiant.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)

(1) « État des lieux du logement étudiant en France en 2022 : Une tension plus importante en province qu'en Ile-de-France », LocService.fr, 31/05/2022.