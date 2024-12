Quels placements privilégier avant la fin de l’année pour réduire ses impôts ?

Deficit foncier (Crédits: Adobe Stock)

La fin d'année approche à grands pas et pour les contribuables désireux de faire baisser leur imposition sur les revenus 2024, il ne reste plus que quelques semaines avant de réaliser un investissement défiscalisant. Si le calendrier devient pressant, pas question tout de même de se précipiter et de se positionner sur n'importe quel produit financier.

Il conviendra d'abord de bien comprendre les différentes solutions de défiscalisation que vous pouvez mettre en place, et notamment leurs avantages et inconvénients. Retrouvez dans cet article notre tour d'horizon des différents placements permettant de réduire ses impôts sur lesquels il convient de se pencher avant la fin de l'année.

FIP / FCPI

En premier lieu, on pourra penser à l'investissement dans de petites PME non cotées à fort potentiel au travers de FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) et de FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation).

Les FIP sont investis à 60 % au moins dans des titres de petites et moyennes entreprises (PME) européennes innovantes, exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et situées dans quatre régions limitrophes.

Quant aux FCPI, ils sont investis à hauteur de 70 % minimum dans des PME-PMI européennes innovantes et non cotées.

Ces deux types de fonds permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (IR) de 18 % du montant investi, mais aussi d'une exonération de l'impôt sur les plus-values à la revente des parts, deux avantages fiscaux à prendre en compte dans la performance globale d'un placement FCPI ou FIP.

Notez aussi que ces fonds investis dans des sociétés relativement jeunes et sélectionnées pour leur potentiel de performance pourraient vous permettre de dégager des rendements intéressants.

Garder bien toutefois à l'esprit que ce type de placement est particulièrement risqué et affiche un risque de perte en capital non négligeable. La liquidité limitée des FIP et FCPI peut aussi être un frein pour de nombreux investisseurs. Il existe un risque réel de ne pouvoir vendre immédiatement ses parts lorsque l'on en aura besoin, ce qui nécessitera de faire preuve de patience et/ou de subir une décote. Rappelons enfin que l'horizon de placement d'un FIP/FCPI s'inscrit dans le long terme. Il est peu judicieux d'investir pour revendre 2 ou 3 ans plus tard, d'autant que l'avantage fiscal ne s'applique que si vous conservez vos parts au-delà de 5 ans, mais en pratique l'horizon de placement des FIP/FCPI est bien plus long.

Financement d'entreprises solidaires ESUS

On pourra aussi, dans l'optique de faire baisser son imposition 2024, opter pour l'investissement dans des entreprises solidaires reconnues “solidaires d'utilité sociale” (ESUS).

Ce type d'investissement parlera particulièrement à ceux qui souhaitent donner du sens à leur placement .

Le financement des entreprises ESUS donne droit à 25 % de réduction d'impôt du montant investi contre 18 % pour les PME classiques.

Attention, là encore, il est nécessaire de garder ses titres pendant au moins 5 ans. Notez aussi que l'investissement dans des sociétés ESUS comporte bien évidemment un risque de perte en capital. Ces sociétés qui sont avant tout mues par l'utilité sociale pourront aussi être moins enclines à dégager des profits, voire à être rentables. D'ailleurs pour obtenir l'agrément ESUS, il faudra notamment prouver « la recherche d'utilité sociale a un impact sur le compte de résultat de l'entreprise avec au moins deux tiers des charges d'exploitation qui sont liées aux activités d'utilité sociale au cours des trois derniers exercices ».

Enfin, soulignons que ce type de placement est également peu liquide et vous pourriez donc avoir des difficultés à revendre vos parts.

Girardin

Le dispositif Girardin vise à favoriser l'investissement dans les DOM TOM au travers de différents types d'investissement : investissements industriels (Girardin industriel), investissement fonciers agricoles (Girardin agricole) ou bien dans le logement social (Girardin social).

Cet investissement à fonds perdus en one shot tire son avantage uniquement de son avantage fiscal. Il n'y a pas d'espérance de gain sur l'opération financée. L'économie provient du fait que la réduction d'impôt est supérieure à la mise de départ qui est définie en fonction du taux d'apport défini par le monteur de l'opération, généralement aux alentours de 90 %. Cela signifie que vous placez 90 pour avoir une réduction d'impôt de 100 %, l'avantage fiscal est donc de 11,11 %.

Là encore, vous devrez rester engagés pendant 5 ans et s'il y a défaut, votre avantage fiscal pourrait être remis en cause, d'où l'importance de sélectionner des projets avec le maximum de garanties. La garantie ultime étant un agrément de Bercy qui valide que si l'opération est réalisée comme indiquée dans le dossier d'agrément il n'y aura pas de remise en cause.

Notez que la réduction d'impôt peut être significative dans la mesure où le Girardin bénéficie d'un plafonnement supérieur des niches fiscales montant jusqu'à 18 000€.

Ce type d'opération assez complexe est à réserver aux investisseurs avertis et/ou à mettre en place en se faisant accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.

SOFICA

L'investissement dans les Sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) vise à soutenir les productions audiovisuelles françaises .

L'investissement donne droit à une réduction d'impôt de 30 % du montant investi, qui peut être porté à 36 % du montant des versements nets si la Sofica s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements avant le 31 décembre de l'année suivant la souscription, et même porté à 48 % du montant investi pour les Sofica qui ont investi au moins 10 % de leurs actifs dans le capital de sociétés de production.

Les SOFICA bénéficient d'un plafonnement supérieur des niches fiscales montant jusqu'à 18 000€. Toutefois, un contribuable ne peut pas investir plus de 25 % de son revenu net global dans ce dispositif de défiscalisation. Malgré tout, le montant maximal de la réduction d'impôt peut atteindre 8 640 euros.

Il s'agit donc d'un dispositif qui s'adresse avant tout aux contribuables les plus imposés.

Notez que ce type de placement, bien souvent, n'est pas rentable. En effet, les SOFICA ne restituent en général que 75 à 90 % du capital collecté après une durée minimum de 5 années. C'est seulement l'avantage fiscal accordé qui permet d'y trouver un intérêt financier.

Les dons aux associations

Enfin, on pourra aussi choisir de faire baisser son imposition 2024 en faisant des dons à des associations. La réduction d'impôt s'élève à 66% du montant investi pour les organismes d'intérêt général. Notez que cette réduction est portée à 75 % du montant investi pour les dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, mais aussi pour dos organismes dédiés à la sauvegarde du patrimoine religieux, dans la limite de 1 000 euros par an. La fraction qui excède 1 000 euros donne droit à une réduction d'impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Attention, un don n'est pas un investissement et la première des préoccupations doit bien être le soutien aux causes pour lesquelles vous donnez car si vous donnez 1 000 euros au Restos du Cœur par exemple, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 750 euros, mais cela signifie que vous aurez dépensé tout de même 250 euros. La réduction d'impôt permet un effort moindre pour le contribuable qui peut choisir les causes qu'il soutient, mais cela ne peut en aucun cas lui rapporter quelque chose sur le plan financier.