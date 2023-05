Investir dans une foncière solidaire pour donner du sens à son épargne

Habitat et Humanisme, Emmaüs: deux exemples de foncières solidaires

En 2022, le mouvement Emmaüs a décidé de créer un nouveau «levier de solidarité» pour acquérir, bâtir et rénover des locaux: la foncière immobilière Emmaüs Épargne Solidaire. Titulaire de l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et labellisée Finansol, elle est principalement financée par l’épargne solidaire. Pour chaque projet jugé viable économiquement, Emmaüs Épargne Solidaire procède aux levées de fonds via la plateforme de financement participatif LITA.co. Le ticket d’entrée est de 100 euros.

Pionnière dans le domaine de l’épargne solidaire, l’association Habitat et Humanisme propose des solutions pour le logement et le relogement de personnes en difficulté, via des mécanismes de financement associant fonds privés et fonds publics. La foncière compte plus de 9.000 actionnaires, en majorité des personnes physiques désireuses d’avoir un réel impact social. Le rendement se fait par la revalorisation de la part sociale (environ 0,5% par an au cours des dix dernières années).