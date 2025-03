Quand partir aux Canaries ? Climat, météo, plages… La meilleure période île par île

De Tenerife à Gran Canaria en passant par Lanzarote, Fuerteventura et La Palma, retrouvez la meilleure période pour partir sur chaque île et ainsi profiter pleinement des charmes des Canaries, entre mer et volcan.

Les sept îles formant les Canaries bénéficient d'un climat tempéré toute l'année grâce aux alizés de l'Atlantique. En raison de sa situation géographique, l'archipel est également soumis à l'influence des vents chauds du Sahara et du Gulf Stream. Constamment caressées par les vents, les îles bénéficient d'un printemps quasi-éternel, avec des températures moyennes allant de 18°C à 25°C entre janvier et décembre.

Quand partir à Tenerife ?

Tenerife jouit d'un climat subtropical océanique lui permettant de profiter de températures douces tout au long de l'année, avec des maximales oscillant entre 21°C et 29°C. La plus grande des îles Canaries a une double âme : des plages ensoleillées au sud et des parcs naturels de montagne au nord. Les plages les plus populaires sont celles de Las Vistas et de Los Cristianos , où vous pourrez vous prélasser au soleil de mai à octobre. De l'automne jusqu'au printemps, les amateurs de trekking pourront choisir entre les sentiers du parc rural d'Anaga , les falaises de Macizo de Teno surplombant l'océan et le volcan Teide , haut de 3718 m. Le thermomètre affiche 24°C entre avril et mai à Santa Cruz de Tenerife, l'une des villes les plus vivantes des Canaries.

Quand partir à Gran Canaria ?

Réputée pour ses plages et ses paysages naturels, l'île de Gran Canaria a de quoi satisfaire tous les goûts. Avec plus de 200 km de côtes caressées par une eau à 24°C en été, elle offre à la fois des criques intimistes et de grandes plages populaires comme Las Palmas , San Bartolomé de Tirajana ou encore El Inglés . Ne manquez pas de découvrir les dunes de Maspalomas , formées par le sable du Sahara déposé par le vent. Les amoureux de la nature trouveront leur bonheur dans la partie intérieure de l'île, qui peut être explorée à pied ou à vélo le long des nombreux sentiers que l'on emprunte idéalement entre novembre et mai, pour échapper aux températures estivales qui frôlent les 30°C.

Quand partir à Lanzarote ?

Située au nord-est des Canaries, Lanzarote bénéficie d'un climat très doux, presque désertique et se découvre toute l'année bien qu'on tente d'éviter l'été qui peut être sujet à de fortes chaleurs. Les coulées de lave noire plongent dans la mer turquoise, laissant des parcelles de plage de sable où il fait bon se détendre en été, lorsque le thermomètre affiche 29°C. Un paysage unique, quasi-lunaire avec ses cratères, ses collines et ses champs de lave solidifiée que l'on admire dans le Parc national de Timanfaya . Parmi les attractions incontournables de l'île figurent la grotte Cueva del los Verdes , la lagune Jameos del Agua , le Jardin de Cactus et le Mirador del Rio . Exposée aux alizés, Lanzarote est aussi un spot de prédilection pour les kitesurfeurs et les véliplanchistes.

Quand partir à Fuerteventura ?

Plages blanches, mer cristalline, nature intacte, Fuerteventura est l'une des plus belles îles des Canaries. Célèbre pour ses réserves naturelles, où abondent les palmiers, l'île est également appréciée pour ses plages balayées par la brise, offrant des conditions idéales pour la pratique du kite surf et de la planche à voile. Il faut cependant savoir que les eaux entourant Fuerteventura sont légèrement plus fraîches que celles des autres îles en raison des courants marins qui caractérisent cette région proche des côtes africaines. Les températures varient peu tout au long de l'année, avec des maximales allant de 21°C en janvier à 28°C en août.

Quand partir à La Palma, La Gomera et El Hierro ?

Située au nord-ouest de l'archipel, La Palma est l'île la plus verte des Canaries. Déclarée réserve de biosphère par l' Unesco , elle offre de superbes plages de sable noir d'origine volcanique sur lequel vous pourrez vous prélasser de mai à mi-octobre. L'île d' El Hierro se caractérise par de nombreux petits volcans, des piscines naturelles et des zones boisées à l'intérieur des terres que l'on découvre idéalement au printemps et en automne. Entre El Hierro et Tenerife se trouve La Gomera , une île luxuriante parsemée de palmeraies, de bananeraies et de forêts que les passionnés de randonnée pourront explorer toute l'année en s'aventurant dans le parc national de Garajonai.

Le contenu de cet article a été rédigé indépendamment par la rédaction. Certains liens présents sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Figaro.