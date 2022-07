Prix à la pompe : l'aide à 18 centimes "progressivement retirée" au profit de l'indemnité carburant

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Nous allons remplacer les 18 centimes" et "dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs", a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur Europe 1 ce jeudi 7 juillet.

Pour aider les Français face à la hausse des prix des carburants, une indemnité carburant pour les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs sera mise en place au 1er octobre, comme l'a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur Europe 1 ce jeudi 7 juillet. Plus ciblée, cette aide remplacera celle de 15 à 18 centimes par litre entrée en vigueur en avril dernier.

"Il faut que l'une prenne le relai de l'autre. Cela explique bien toute notre philosophie. Quand il y a eu le choc inflationniste, nous avons été le premier pays à protéger nos compatriotes. Résultat : nous avons le niveau d'inflation le plus faible de la zone euro. C'est la plus belle protection que nous ayons pu accorder à nos compatriotes, la plus efficace", s'est réjoui le ministre.

"Maintenant, nous savons que le pic inflationniste devrait décroître progressivement à partir du début de l'année 2023. Il faut que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés. Avec les 18 centimes d'euros, on couvrait tous les automobilistes, y compris ceux qui n'en avaient pas besoin. C'était une mesure d'urgence massive, efficace, qui nous a permis de maîtriser l'inflation. On doit maintenant s'engager dans une mesure plus ciblée. Quel est le choix très politique que nous faisons ? Soutenir ceux qui travaillent", a expliqué Bruno Le Maire.

Une indemnité pour couvrir "quasiment l'intégralité de vos frais de carburant"

"Nous allons remplacer les 18 centimes qui vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement, mais à la fin de l'année il n'y aura plus de remise carburant. Dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant pour les travailleurs", a-t-il annoncé.

Et pour toucher cette indemnité, ce seront aux Français concernés de faire la demande, elle ne sera pas versée automatiquement. "Vous irez sur le site internet de la DGFP, vous déclarez que vous avez une voiture, que vous vous en servez pour vous rendre sur votre lieu de travail, et vous pourrez toucher l'indemnité. Si en plus la distance entre votre domicile et votre travail est très éloignée, ou que vous êtes itinérants parce que vous êtes aide-soignant, vous déclarez que vous êtes un gros rouleur et vous aurez une indemnité supplémentaire. L'objectif est très simple : couvrir quasiment l'intégralité de vos frais de carburant" , a précisé Bruno Le Maire.