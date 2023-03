Pourquoi les rendements des fonds en euros remontent

(Crédits photo : Unsplash - JESHOOTS.COM )

Depuis plus de 20 ans, le rendement du fonds euros va décroissant. Il est passé de plus de 5 % en 2000 à 1,30 % en 2021. Si les Français s'étaient peu à peu habitués aux rendements anémiques des placements à capital garanti et notamment du fonds en euros, ce niveau de performance est cependant difficilement acceptable quand l'inflation repart à la hausse. Mais le fonds euros n'a pas dit son dernier mot et est reparti à la hausse en 2022, avec un rendement moyen d'environ 1,80 %. Quels facteurs sont à l'origine de l'augmentation du rendement du fonds euros ? Faut-il se précipiter sur le fonds euros ou bien diversifier avec les supports en unités de compte ? Toutes nos explications.

Les trois principales raisons de la remontée du fonds en euros

La remontée des taux longs

L'inflation a conduit les banques centrales à remonter leurs taux directeurs, ce qui entraîne une hausse des obligations. En effet, cette hausse des taux directeurs des banques centrales force les émetteurs à proposer des taux plus intéressants afin d'attirer de nouveaux investisseurs pour financer leurs projets ou développements. Ainsi, il n'est pas rare de trouver des obligations offrant un rendement de 4 ou 5 %, voire parfois plus.

Le fonds euros, majoritairement composé d'obligations , à 77,63 % pour le fonds euros classique en 2021, à 52,13 % pour le fonds euros immobilier en 2021, et à 62,68 % pour le fonds euros dynamique en 2021 (source : Good Value for Money). Il est donc logique que le fonds euros bénéficie de cette augmentation du rendement des obligations et voit sa performance s'apprécier en 2022. La hausse devrait d'ailleurs perdurer, voire s'intensifier en 2023.

La pioche dans les réserves des assureurs

Pour gonfler la performance du fonds euros, il est aussi possible pour les compagnies d'assurance vie de piocher dans leurs réserves. En effet, les assureurs peuvent mettre en réserve une partie de la performance financière de leurs fonds en euros pour la redistribuer ultérieurement à leurs assurés. Selon GoodValueforMoney, les assureurs avaient en réserve fin 2021 l'équivalent de 4,87 % de rendement, d'où la facilité avec laquelle les assureurs vie ont pu en 2022 gonfler le rendement du fonds en euros pour lui faire approcher en moyenne les 2 %.

La concurrence de l'épargne réglementée

Il faut dire que les assureurs vie ont été contraints pour résister face à l'épargne réglementée de booster la performance du fonds euros, sous peine de voir une fuite des capitaux en direction du livret A et LDDS passé à 2 % en août 2022. La riposte a donc été immédiate : une hausse du fonds euros afin qu'il conserve son attractivité face aux livrets de l'épargne réglementée. Rappelons que le livret A a rapporté 1,375 % sur l'année 2022 (0,5 % du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, puis 1 % du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, puis 2 % du 1er août 2022 au 31 décembre 2022).

Et la concurrence de l'épargne réglementée s'est encore intensifiée en 2023 avec un livret A et un LDDS qui affichent un taux d'intérêt de 3 % depuis le 1er février 2023, ce qui devrait pousser les assureurs à booster de nouveau le rendement de leurs fonds euros en 2023.

Faut-il profiter de la remontée du fonds en euros pour investir dessus ou chercher la diversification ?

Un taux encore très inférieur à l'inflation

Alors certes le rendement du fonds euros atteint des niveaux jamais observés depuis de nombreuses années et les meilleurs fonds euros affichent en 2022 des taux d'intérêt particulièrement attractifs, supérieurs à 2 %. Toutefois, rappelons que non seulement il s'agit de taux brut, mais aussi et surtout, que ces taux sont bien inférieurs à l'inflation qui s'élève au mois de janvier 2023 à 6 % sur un an. Résultat : la performance du fonds euros, aussi élevée soit-elle, ne couvre pas l'inflation. Le rendement de ce placement ajusté à l'inflation est donc bel et bien négatif. Attention donc avant de se précipiter sur ce support.

Une nécessaire diversification

Dans ce contexte, il est donc essentiel d'opter pour la diversification de son placement en assurance vie et de placer une part de son encours sur les supports en unités de compte de son contrat pour booster la performance de son investissement. Il peut donc être opportun de se tourner vers les UC action au travers de titres vifs et/ou ETF et OPCVM classiques mais aussi sur le marché immobilier avec la pierre papier et des investissements en unités de compte sur des SCPI par exemple, qui affichent une collecte record et un rendement attractif (4,53 % en 2022), mais aussi des SCI, sur lesquelles on peut investir de manière très diversifiée.