Pays basque : six villages authentiques à explorer, dont trois classés parmi les Plus Beaux de France

L’arrière-pays basque offre une palette de villages charmants : trois d’entre eux comptent parmi les Plus Beaux de France

Nichés entre montagnes et océan, les villages du Pays basque déploient un charme authentique où histoire et culture locale s’entrelacent. Maisons à colombages, frontons de pelote, traditions ancestrales… De Biriatou, à deux pas d’Hendaye, jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, six villages à quelques kilomètres les uns des autres se découvrent au fil des routes sinueuses de l’arrière-pays.

Biriatou, havre confidentiel

À cinq kilomètres d’Hendaye, mais déjà ancré dans le Piémont pyrénéen, ce village de 1000 âmes domine la Bidassoa, frontière naturelle avec l’Espagne. Son centre s’articule autour d’une église en grès rose du XVe siècle, de maisons à colombages rouge sang-de-bœuf et d’un fronton où se déroulent des tournois de pelote à la belle saison. Hors des circuits touristiques, Biriatou offre une parenthèse paisible, même en plein mois d’août.

Notre lieu préféré : le comptoir de l’Auberge Hiribarren, à côté du fronton, pour sa cuisine raffinée (le chef est un ancien étoilé) et son ambiance conviviale où l’on partage un verre avec les habitants.

Ascain, entre histoire et traditions

Adossé à la Rhune, Ascain incarne l’archétype du village basque : une placette animée, une église imposante, des maisons aux volets verts et un fronton historique. C’est ici que Jean-Pierre Borda, dit Otharré, figure de la pelote basque, initia Pierre Loti à ce sport et à l’art de la contrebande. L’ancien port de Portua sur la Nivelle rappelle qu’Ascain fut jadis un point de passage pour les gabares reliant Saint-Jean-de-Luz à l’arrière-pays.

Notre lieu préféré : l’atelier Lartigue 1910, où l’on découvre le savoir-faire ancestral du linge basque.

Sare, classé parmi les Plus Beaux Villages de France

Éparpillé en quatorze quartiers au pied de la Rhune, Sare inspira Pierre Loti pour son roman Ramuntcho . Le village recèle un riche patrimoine religieux, notamment avec ses quatorze oratoires disséminés dans le paysage. Frontalière de l’Espagne sur 32 kilomètres, la commune fut marquée par les chasses aux sorcières du XVIIe siècle, orchestrées par l’Inquisition. Entre 1609 et 1612, plusieurs dizaines de femmes accusées de sorcellerie furent brûlées vives ou pendues.

Notre lieu préféré : la ferme Ortillopitz, bâtie en 1660, qui dévoile l’architecture labourdine et les traditions locales, et rappelle que le cidre trouve ses origines au Pays basque.

Ainhoa, la bastide atypique

Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, Ainhoa est une bastide du XIIIe siècle au plan singulier : une unique rue bordée de maisons à colombages et encorbellements du XVIIe siècle. Fondée sur la voie du Baztan reliant Bayonne à Pampelune, elle fut en partie détruite pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), mais a conservé son tracé d’origine.

Notre lieu préféré : la chapelle Notre-Dame de l’Épine, perchée à 389 mètres, offrant un panorama époustouflant sur la vallée de la Nivelle et l’Atlantique.

Espelette, l’incontournable

Célèbre pour son piment, Espelette a acquis une renommée internationale. En haute saison, le village est pris d’assaut par les visiteurs, mais hors période estivale, il conserve tout son charme. Situé au pied du Mondarrain, il est aussi le berceau de l’ axoa , ce plat traditionnel à base de veau émincé. On flâne dans ses ruelles qui s’étirent autour du château des Barons d’Espelette, édifié vers l’An Mil et transformé aujourd’hui en lieu d’expositions.

Notre lieu préféré : Pottoka, où Sabine Aguerre, après un parcours chez de grands chefs parisiens, sublime les produits du terroir comme la truite de Banka et l’agneau confit.

Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle

Chaque année, plus de 30.000 pèlerins franchissent le pont de pierre Notre-Dame pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle . Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Saint-Jean-Pied-de-Port marque le départ du Camino Francés . Fondée au XIIe siècle, la cité doit son nom à sa position stratégique au pied du col de Roncevaux, point de passage clé entre la France et l’Espagne. Ses remparts, ses ruelles pavées et sa porte Saint-Jacques, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, témoignent de son passé prestigieux. En été, la rue de la Citadelle est bondée, mais hors saison, elle retrouve tout son charme.

Notre coup de cœur : le vignoble d’Irouléguy, le plus petit de France, s’étend sur une dizaine de communes autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Implanté en terrasses, il interdit toute mécanisation. Des balades en trottinette électrique permettent d’explorer ses parcelles escarpées.

Où dormir sur le parcours ?

Ithurria à Aihnoa. Maison familiale au charme fou où les générations se succèdent depuis 1962.

Clementenia à Arneguy. Cet hôtel emblématique de cinq chambres à la frontière espagnole vient d’être rénové. Sur place, une épicerie fine pour faire le plein de produits locaux.

Auberge Hiribarren à Biriatou. Cinq chambres dont certaines avec terrasse donnant sur la rivière.

L’Auberge Basque à Saint-Pée-sur-Nivelle . Un Relais & Châteaux en pleine campagne avec une vue majestueuse sur la Rhune.