Plus d'investissements, de ponctualité, de propreté jusqu'en 2029: RATP et IDFM nouent un accord

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

L'autorité organisatrice des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) et la RATP sont tombées d'accord sur le contrat les liant pour la période 2025-2029, avec des investissements importants prévus pour les transports, a annoncé lundi Valérie Pécresse.

"L'idée de ce contrat, c'est de tenir notre ambition qui est de faire du réseau de transport d'Ile-de-France le plus performant du monde à horizon 2030", a affirmé la présidente du conseil régional, qui préside également IDFM.

Celui-ci doit être validé le 10 juillet en conseil d'administration par IDFM et le lendemain par la RATP.

A la différence du contrat précédent, les bus ne sont plus concernés, puisqu'ils sont désormais ouverts à la concurrence.

Le contrat ne concerne que l'exploitation du métro, RER et tramway réalisée par la RATP, pour un montant total de 3,7 milliards d'euros par an réglés par IDFM.

Les négociations ont été longues et difficiles en raison du déficit de la RATP pour l’activité d'opérateur de transports, qui s'est élevée à 150 millions d'euros en 2024.

La Régie souhaitait donc assurer une meilleure couverture de ses charges pour revenir dans le vert. IDFM et Valérie Pécresse ont accepté de faire un effort, en échange de gains de productivité pour l'opérateur, à hauteur de 1,2% tous les ans.

Aucune précision sur la nature de ces gains de productivité n'a été apportée. IDFM a également inscrit un système de bonus malus plus exigeant dans le contrat, notamment pour la ponctualité.

Celle-ci sera calculée ligne par ligne et non plus globalement et les objectifs sont relevés par rapport au précédent contrat.

La propreté du réseau, la qualité des relations humaines entre agents et usagers (formations aux formules de courtoisie) et l'accessibilité (ascenseurs et escalators) seront également évaluées et pourront donner lieu à des sanctions financières.

"On aura de plus en plus d'utilisateurs retraités, c'est démographique, donc l'objectif est que les retraités soient incités à prendre les transports", d'où l'accent mis sur la sécurité, la propreté et l'accessibilité, a dit Mme Pécresse.

RATP et IDFM se sont rapidement mis d'accord sur le niveau d'investissement. "Il y aura une hausse inédite", a souligné l'ancienne ministre du budget, avec 2,1 milliards d'euros d'investissements par an, soit 10,5 milliards sur toute la durée du contrat (+30% par rapport au précédent).

Le contrat couvre l'achat de matériel neuf, dont les nouveaux métros MF19 qui vont progressivement être déployés sur huit lignes du métro ou le MI20 pour renouveler les trains du RER B.

L'automatisation de la ligne 13 (prévue pour 2035) est aussi concernée, tout comme les études pour l'automatisation des lignes 7 et 8.