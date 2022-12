Masques FFP2, cosmétiques, alimentaire… Alerte aux nanoparticules dans 20 produits du quotidien

Les risques pour la santé d'une exposition régulière à ces additifs microscopiques sont pointés du doigt dans un rapport de l'association Avicenn.

Sur 23 produits testés, 20 contiennent des nanoparticules, parfois interdites et non étiquetées : c'est le constat alarmant que dresse l'association Avicenn suite à son enquête sur des biens de consommation courante et de catégories diverses. « Nous n'aurions pas parié sur une si forte proportion » écrit-elle dans son rapport publié ce jeudi .

Poudre visage L’Oréal, soupe déshydratée Knorr, brosse à dents enfant Signal, lait infantile Guigoz, papier buvard de l'escalope de poulet Le Gaulois… Autant de produits passés au balayage électronique par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) et qui se sont relevés positifs aux dioxydes de titane, silice, oxydes de fer ou particules d'argent.

Les produits sélectionnés étaient « vendus à grande échelle » et « plus susceptibles que d'autres de contenir des nanos » (abréviation de nanoparticules NDLR), et pourtant la présence de ces substances est révélatrice de manquements législatifs et de tromperies des industriels, selon l'association. Ainsi, tous les cosmétiques testés contiennent des nanos non autorisées (dioxyde de titane ou oxydes de fer), dans des proportions dépassant largement les taux tolérés. La culotte menstruelle Nana, le masque antiviral Baccide et la brosse à dents Signal contiennent des nanoparticules d'argent sans présenter la mention [nano] pourtant obligatoire à l'époque de leur achat. Depuis janvier 2022, les produits avec des nanoparticules d'argent sont d'ailleurs interdits à la vente. La présence de nanosilice, un anticoagulant très utilisé dans les denrées alimentaires en poudre et référencée comme E551, est « quasiment introuvable sur les étiquettes » fustige le rapport.

Les manquements à la législation européenne qui impose depuis 2014 la figuration de l'étiquetage [nano] sur l'emballage « montrent l'impérieuse nécessité de renforcer les rappels de la loi, les contrôles et les sanctions par les autorités », insiste Avicenn. L'association dénonce « la politique de l'autruche » des industriels comme des institutions législatives.

Les risques pour la santé

La petite taille de ces éléments favorise leur absorption puis leur diffusion dans l'organisme malgré les barrières de protection. Les effets varient en fonction des nanos considérées, de la fréquence et des quantités ingérées. Le nanoargent présente ainsi des risques pour le système nerveux et la fertilité. Les nanoparticules de silice sont responsables de détériorations de l'ADN et de perturbations immunitaires. Même chose pour le dioxyde de titane qui, depuis 2019, est classé cancérigène au niveau européen lorsque inhalé. Bien qu'interdit dans les denrées alimentaires en 2022 en raison de sa génotoxicité, le dioxyde de titane (E171) rentre toujours dans la composition de médicaments ou de cosmétiques susceptibles d'être ingérés comme le rouge à lèvres et le dentifrice.

Toutes sollicitées par l'association, seules neuf marques sur quatorze ont bien voulu répondre. Certaines comme Royal Canin, Knorr, L'Oréal, Snazaroo et Bayer ont affirmé la conformité de leurs produits avec les réglementations en vigueur. D'autres (Aoste, Signal, Guigoz et Nana) se sont montrés « étonnées » de ces résultats et ont lancé des enquêtes internes. Labello, Le Gaulois, Nivea, Uniqlo et Solgar sont restées silencieuses. Parmi les justifications, la non-intentionnalité est avancée, et ce alors que la production de nanoparticules requiert un procédé spécifique. Des certificats de « non-nano » ont également été présentés, mais ces derniers sont issus d'analyses non assez précises pour détecter les particules les plus minces (les plus susceptibles de pénétrer dans l'organisme).

Face à ces résultats alarmants, Avicenn appelle à « une intensification des efforts (...), tant au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau des entreprises ». Toutefois, il est nécessaire de rappeler que les risques sont minimes lorsque la consommation de ces produits reste occasionnelle.