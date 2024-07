Logement étudiant : la rentrée 2024 s’annonce brûlante

Trouver un logement est un parcours du combattant pour les étudiants (Crédits: Adobe Stock)

Les résultats de Parcoursup et du bac à peine tombés et c'est une autre course qui s'engage pour les étudiants et leurs parents, celle du logement. En effet, cette rentrée 2024 s'annonce particulièrement tendue concernant le logement étudiant avec de moins en moins d'annonces sur le marché locatif et de plus en plus d'étudiants qui cherchent à se loger. Décryptage du phénomène.

Un marché locatif en surtension

Se loger n'est jamais chose aisée pour les étudiants mais cette rentrée 2024 promet d'être particulièrement source de tension.

Dans un article du Figaro, Jacque Baudrier, adjoint au logement de la mairie de Paris annonce sans détour qu'il faut « se préparer à une rentrée dramatique pour les étudiants parisiens et franciliens, (…) on va se retrouver avec des dizaines de milliers d'étudiants sans toit » (1).

Plusieurs causes expliquent cette situation à l'échelle nationale : en premier lieu, la concurrence de la location touristique, qui pompe une partie du parc de logements locatifs.

Ce phénomène est exacerbé par des règlementations contraignantes comme l'encadrement des loyers qui rognent le rendement des biens loués aux étudiants mais aussi la règlementation sur les passoires thermiques qui contraint les propriétaires à financer de lourds travaux pour continuer à louer leurs biens à des étudiants.

Dans ce contexte, beaucoup de propriétaires sont tentés de basculer vers la location touristique, sur laquelle ne pèsent pas ces contraintes.

De plus, les étudiants se trouvent désormais en concurrence avec les jeunes actifs : ces derniers restent plus longtemps locataires car le contexte actuel ne leur permet plus d'acheter un logement.

Résultat, selon une étude du gestionnaire de résidences étudiantes Les Belles Années (2), sur l'ensemble du territoire Français, les biens meublés disponibles à la location ont diminué de 20% en 2023, alors que dans le même temps, la demande a grimpé de 18%.

Le gestionnaire relève par exemple 104 étudiants par annonce de logement étudiant à Rennes, 101 étudiants par annonce à Lyon ou encore 89 étudiants par annonce à La Rochelle.

La palme revient à la capitale, avec en moyenne 156 étudiants par annonce à Paris.

Quel type de bien recherchent les étudiants ?

Selon les demandes analysées par LocService.fr (3), la majorité des étudiants (61%) recherche un studio ou un T1.

Ils sont 6% à rechercher une chambre, 18% à rechercher un T2 et 7% à rechercher un T3 ou plus grand.

On constate aussi que les biens en colocation marquent un léger recul puisqu'ils sont recherchés par seulement 8% des étudiants contre 10% en 2023.

Enfin, il est à noter que plus de la moitié des étudiants (53%) souhaitent une location meublée.

Quel budget pour se loger quand on est étudiant ?

En moyenne, à l'échelle nationale les chambres étudiantes se louent 458 € pour une surface de 14 mètres carrés, les studios 550 € pour 23 mètres carrés, et les appartements T1 566 € pour 30 mètres carrés.

Pour les appartements T2, la surface constatée est de 42 mètres carrés, et le loyer moyen est de 743 €.

Au national, le budget dont dispose les étudiants pour se loger est quant à lui de 685 euros mais avec de fortes disparités selon les secteurs : 615 euros en province, 865 euros en région parisienne et jusqu'à 940 euros pour les étudiants qui veulent se loger dans Paris intra-muros.

Les villes étudiantes les plus chères sont en Ile-de-France

La région Ile-de-France est la première région étudiante de France puisque 28% des étudiants cherchent à s'y loger, un chiffre qui avait chuté à 20% après la crise sanitaire.

Paris attire 15,5% de la demande étudiante nationale, contre 13,3% en 2023, suivie par Lyon (8,3% des demandes), Toulouse (4,1%) et Montpellier (4,1%).

Côté loyer, louer un studio au Mans (393 euros), à Limoges (379 euros) ou à Pau (383 euros) coûte en moyenne moitié moins cher qu'à Paris où les loyers pour un studio sont en moyenne de 907 euros.

D'une manière générale, 9 des 10 villes étudiantes les plus chères sont en région parisienne. Il vous en coûtera en moyenne 755 euros pour louer un studio à Créteil, 696 euros à Saint-Denis, 680 euros à Nanterre et 672 euros à Guyancourt.

