Le lexique de l’immobilier

L’immobilier est le placement préféré des Français. Voici les termes à connaître pour bien démarrer. ( crédit photo : GettyImages )

Le secteur de l’investissement immobilier possède son propre jargon. Or, pour investir sereinement et faire les bons choix, vous avez besoin d’y voir clair. Voici les principaux termes à connaître.

Charges locatives : Charges liées au bien immobilier et pouvant être supportées par le locataire: eau, chauffage collectif, entretien des parties communes et des espaces verts, charges d’ascenseur… On parle également de charges récupérables.

Crowdfunding immobilier : Dispositif permettant à des particuliers de contribuer au financement d’un projet immobilier (achat, construction, rénovation d’immeuble) par l’intermédiaire d’une plateforme sélectionnant les projets et centralisant la levée de fonds.

Défiscalisation immobilière : Stratégie financière visant à alléger sa charge fiscale à l’aide de dispositifs de réduction d’impôts. Cela peut être fait notamment en réalisant un investissement locatif.

Démembrement de propriété : Opération juridique consistant à séparer la propriété d’un bien et son usufruit . Le nu-propriétaire possède le bien (les murs), tandis que l’usufruitier en a la jouissance (le droit d’en percevoir les revenus locatifs, d’y habiter…).

Effet de levier : Technique consistant à réaliser un investissement à l’aide d’un crédit immobilier . Pour que l’effet de levier soit positif, la rentabilité de l’investissement doit être supérieure au taux de l’emprunt contracté. Par exemple, la rentabilité d’une acquisition locative se calcule en fonction de la valeur d’achat du logement et du montant annuel des loyers perçus.

Immeuble de rapport (ou immeuble locatif): Immeuble entier destiné à être loué afin de générer des revenus locatifs.

Investissement immobilier fractionné : Méthode d’investissement consistant à diviser le coût d’un actif (d’un logement) en plusieurs parts. Les investisseurs reçoivent une partie des revenus locatifs générés par ce bien au prorata de leur investissement, sous forme d’intérêts. Au bout de 10 ans, le bien immobilier est revendu. Chacun récupère son capital, éventuellement augmenté d’une plus-value.

Investissement immobilier locatif : Acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, immeuble) dans le but de le louer. Ce placement permet de se constituer un patrimoine tout en générant des revenus locatifs réguliers. Lorsqu’il s’agit d’un logement neuf, il permet à l’investisseur de bénéficier d’avantages fiscaux.

LMNP (Location meublée non professionnelle): Statut permettant de bénéficier d’une fiscalité avantageuse pour la location de logements meublés. Pour y prétendre, vos revenus locatifs doivent être inférieurs à 23.000 euros par an.

Pierre-papier : Désigne l’ensemble des placements immobiliers mutualisés et gérés professionnellement: les SCPI, OPCI, SIIC…

Proptech : Contraction de Property et Technology . Le terme est utilisé pour évoquer la transformation du secteur immobilier sous l’impulsion des nouvelles technologies.

Rentabilité locative (ou rendement locatif): Ratio mesurant le revenu que rapporte l’investissement par rapport à son prix d’achat. On distingue:

La rentabilité locative brute: (revenu locatif annuel/prix d’achat) x100.

La rentabilité locative nette: elle s’obtient en retirant toutes les charges liées au bien immobilier du rendement locatif brut.

La rentabilité locative nette nette: elle se calcule en déduisant également les charges fiscales.

SCI (Société Civile Immobilière): Société ayant pour but de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Elle permet à plusieurs personnes de partager la propriété d’un bien et d’en assurer ensemble la gestion.

SCPI (Société Civile de Placement Immobilier): Société investissant dans un patrimoine immobilier destiné à la location. Elle s’occupe de la gestion de ce parc immobilier . Les investisseurs touchent des revenus locatifs au prorata de leur nombre de parts dans la société.

SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotée): Société foncière cotée en Bourse.

VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement): L’acquéreur achète un bien immobilier non construit. Il devient immédiatement propriétaire du terrain. Il devient propriétaire du bien au fur et à mesure de sa construction. La VEFA est également appelée vente sur plan.