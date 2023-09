Investissement locatif : ces bonnes raisons de louer votre bien en colocation

Louer en colocation peut être un investissement rentable (Crédits photo : Adobe Stock - )

Si la colocation est un mode de vie qui séduit de nombreux étudiants et actifs en leur permettant de profiter d'une surface plus grande, elle présente aussi de nombreux avantages pour les bailleurs. Explications.

Limiter les risques de loyers impayés

Outre les garanties qui peuvent être exigées de manière assez classique pour chacun des colocataires (garant, garantie Visale , etc.), la colocation peut vous permettre de glisser dans le contrat de bail une clause de solidarité.

Chaque colocataire est alors responsable du paiement du loyer et des charges, ce qui signifie que si l'un d'entre eux est défaillant ou s'en va, le bailleur peut se tourner vers les autres colocataires pour prendre en charge les sommes manquantes.

Un loyer global plus élevé

En louant à plusieurs colocataires à la fois, vous pouvez générer un revenu plus avantageux qu'en louant à une seule personne puisqu'au lieu de louer une surface globale, vous louez plusieurs chambres et des parties communes.

Attention toutefois, si votre bien est situé dans une zone où les loyers sont encadrés, le total des loyers des colocataires ne pourra être supérieur au loyer de référence.

Un temps de vacance réduit

En cas de départ d'un des colocataires, les autres sont souvent actifs pour lui trouver un remplaçant, afin de ne pas avoir à supporter trop longtemps la part de loyer en plus s'ils ont signé un bail collectif, et aussi pour s'assurer de cohabiter avec une personne avec qui ils ont des affinités.

Louer plus facilement une grande surface

Vous pouvez avoir du mal à trouver preneur par la voie classique si votre bien est trop grand et que le loyer est par conséquent trop élevé pour une seule famille.

En optant pour des colocataires, le montant est réparti entre plusieurs personnes ayant chacune leur propre source de revenu.

Un marché qui s'ouvre à d'autres populations

Ces dernières années, le marché de la colocation évolue et s'ouvre à d'autres populations : fini le temps où les colocataires étaient forcément des étudiants.

Actifs célibataires, familles monoparentales mais aussi seniors sont de plus en plus nombreux à opter pour ce mode de vie collectif qui permet de bénéficier d'une plus grande surface de vie, mais aussi de rompre un certain isolement.

Ainsi, dans son édition 2022 (1), l'Observatoire de la colocation relève que 35% des candidats à la colocation sont des actifs et que 4% sont retraités ou sans activité.

Parmi les avantages du concept de colocation viennent en top 3 :

Rencontrer de nouvelles personnes (76%).

Réduire mon budget (47%).

Profiter d'un logement plus grand (28%).

(1) Observatoire LocService de la colocation 2022.

