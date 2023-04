Epargne : le Livret A élu placement le plus intéressant, devant l'assurance-vie et l'immobilier

Selon l'enquête menée par le CECOP, le Livret A est perçu comme étant le placement le plus protecteur vis-à-vis de l'inflation. (Crédit : PHILETDOM - stock.adobe.com)

Avec son entière disponibilité et sa totale sécurité, le Livret A n'a de cesse d'attirer l'épargne des Français. Une récente étude le place même en tête des placements perçus comme les plus intéressants !

Grâce à la hausse de son taux d'intérêt, le Livret A peut désormais se vanter d'avoir une troisième corde à son arc : sa rémunération. Un atout majeur qui prend place aux côtés de la sécurité qu'il offre et de sa grande liquidité. Les épargnants en sont bien conscients, et le Livret A bat ainsi régulièrement des records de collecte. Une récente étude réalisée par le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique (CECOP) l'a même affiché en tête des placements les plus intéressants, devant l'assurance-vie et l'immobilier locatif !

La consécration du succès du Livret A, élu "placement le plus intéressant"

Dans une récente étude réalisée par le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique (CECOP) pour le compte du Cercle de l'épargne, d'Amphitéa et d'AG2R, le Livret A a encore obtenu une autre distinction : celle du placement le plus intéressant pour 65 % des personnes interrogées. Un chiffre record, qui devance même les traditionnels investissements dans l'immobilier locatif (60 %) et les placements en assurance-vie (56 %).

Pourtant, en 2019, le Livret A était loin derrière l'immobilier locatif et l'assurance-vie, avec seulement 26 % des personnes interrogées qui l'avaient alors jugé comme étant le placement le plus intéressant. Une progression fulgurante, qui s'explique facilement : alors que son taux d'intérêt était longtemps resté à 0,5 % net, jusqu'en janvier 2022, il a atteint les 3 % le 1er février 2023, soit une rémunération multipliée par 6 sous l'effet de l'inflation.

Pourquoi le Livret A attire de plus en plus d'argent ?

Selon l'enquête menée par le CECOP, le Livret A est perçu comme étant le placement le plus protecteur vis-à-vis de l'inflation. Un sujet qui préoccupe de plus en plus les Français, alors que la hausse des prix était de 6,3 % sur un an en mars 2023. Pourtant, le rôle de rempart contre l'inflation n'est plus dévolu au Livret A, mais au Livret d'épargne populaire, ou LEP. Ce placement souffre néanmoins d'une faible notoriété, ce qui explique que seulement une personne éligible sur deux en possède un. Il faut en effet satisfaire à une condition de revenus maximum.

Le Livret A, avec un taux de 3 %, ne suffit pas à compenser les effets de l'inflation sur son épargne. Celle-ci perd ainsi peu à peu de la valeur. Il n'en reste pas moins que le Livret A est une solution simple, disponible et sécurisée qui permet de limiter les effets négatifs de la hausse des prix. Avec une nouvelle hausse possible lors de la prochaine révision semestrielle du taux du Livret A, le 1er août 2023, son succès pourrait encore s'accroître, et permettre à nouveau des montants records de collecte.

Un placement particulièrement apprécié par les plus âgés

Il n'existe pas d'écart notable dans le niveau d'intérêt pour le Livret A selon le niveau de revenus des personnes interrogées. Ainsi, 62 % des personnes ayant de faibles revenus l'ont élu placement le plus intéressant, contre 66 % pour les personnes aux plus hauts revenus, 64 % chez les cadres et enfin 63 % chez les ouvriers. En revanche, une analyse selon les tranches d'âge est plus pertinente. En effet, si 58 % des 18-34 ans estiment que le Livret A est le placement le plus intéressant, ce chiffre bondit à 75 % pour les plus de 65 ans.

Les chiffres collectés par le CECOP pour AG2R, Amphitéa et le Cercle de l'épargne ne sont pas isolés. Une seconde enquête du Cercle des épargnants réalisée en avril 2023 a permis de montrer que les livrets réglementés, dont fait partie le Livret A aux côtés du LDDS, du LEP et du Livret Jeune, étaient à la fois en tête des produits d'épargne préférés des Français… mais également, de façon plus surprenante, vus comme étant les contrats d'épargne idéaux en vue de préparer son passage à la retraite.