Damso signe l’hymne du Sidaction 2025 entouré de 18 artistes francophones

Pierre de Maere, Louane, Juliette Armanet, Youssoupha ou encore Charlotte Gainsbourg se sont associés au rappeur belge dans le titre

Les scènes rap et pop francophones s’associent le 14 mars prochain dans le morceau Grand Soleil , hymne officiel de l’édition 2025 du Sidaction . Produit et dirigé par le rappeur belge Damso , ce titre a pour but de « faire entendre un message de solidarité et de combat » , précise un communiqué de l’association paru mercredi 5 mars.

Au total, 18 artistes engagés dans la lutte contre le sida ont posé leur voix sur la mélodie du compositeur Dson Beats. Youssoupha , Kalash Criminel , El Grande Toto , Fally Ipupa , Lous and the Yakuza et Médine y représentent la musique urbaine. Adèle Castillon, Charlotte Gainsbourg , Eddy De Pretto , Eva , Hoshi , Juliette Armanet , Louane , Lucky Love , Pierre de Maere et Pomme y incarnent la variété française et la pop. Sont également présents sur le morceau Amadou et Mariam , un duo de chanteurs maliens, ainsi qu’une chorale gospel.

« Ce morceau est comme un hymne à la lutte collective, au respect de soi et des autres, à l’amour et à la tolérance » , explique le Sidaction. L’association, dont la campagne de sensibilisation et de collecte aura lieu les 21, 22 et 23 mars prochains, espère que le titre Grand Soleil mobilisera « toutes les générations et sensibilisera un large public à l’importance de la prévention et du soutien aux personnes concernées par le VIH » .

« Fédérer au-delà des différences »

Il y a 27 ans, en 1988, sortait Sa raison d’être , un morceau pour le Sidaction interprété par Pascal Obispo et Lionel Florence, preuve que « la musique a le pouvoir de fédérer au-delà des différences » . « Cette chanson ( Grand Soleil, NDLR) écrite à plusieurs mains et voix, affiche sa foi dans la diversité, rétablit des traits d’union entre les identités, traverse les frontières géographiques et relie des genres musicaux en apparence éloignés » , poursuit l’association.

Le titre sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir du vendredi 14 mars à minuit. Il sera accompagné d’un clip réalisé par Fifou, précise le communiqué. Les bénéfices seront reversés au Sidaction pour soutenir la recherche médicale et les associations venant en aide aux 39,9 millions de personnes séropositives dans le monde.