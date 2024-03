Compte à terme: toujours intéressant en 2024?

Le compte à terme (CAT) est un produit d‘épargne accessible à tous, sans risque et au taux de rémunération connu à l’avance. Vaut-il encore le coup en 2024? ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Comment fonctionne le compte à terme?

Le compte à terme peut battre les livrets réglementés

Faut-il choisir un compte à terme en 2024?

La meilleure stratégie pour votre épargne et vos placements: la diversification

Comment fonctionne le compte à terme?

Le compte à terme permet d’immobiliser votre argent pendant une période déterminée, entre un mois et plusieurs années (4 ou 5 ans, voire plus). Les fonds sont déposés à un taux d’intérêt fixe et garanti, variable d’une banque à l’autre. C’est une caractéristique rassurante pour les épargnants: ils savent combien ils peuvent gagner à l’issue du contrat. De plus, les sommes placées bénéficient du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) à hauteur de 100.000 euros par déposant et par établissement. Le risque de perte de capital sur le montant investi est donc écarté.

Le compte à terme peut battre les livrets réglementés

Le rendement du compte à terme a pu atteindre ou dépasser les 3,50% en 2023, selon les données de la Banque de France. C’est légèrement plus que le Livret A , bloqué à 3% jusque début 2025. Ainsi, vous pouvez battre le rendement du livret A en bloquant votre argent pendant une période déterminée. De plus, savoir exactement combien vous gagnez et pendant combien de temps constitue un avantage dans un contexte économique instable.

Faut-il choisir un compte à terme en 2024?

La question mérite d’être posée en 2024 car la situation économique change. En 2023, la politique restrictive en matière de taux contribuait à augmenter la rémunération de l’épargne. Or, la politique de dégel de la Banque Centrale Européenne (BCE) concernant sa politique monétaire peut mettre fin à la période faste.

Le compte à terme est-il menacé? Pas vraiment, si vous optez pour un taux fixe. En effet, dans ce cas, même si les taux viennent à baisser d’ici quelques mois (comme le pensent certains observateurs et économistes), la rémunération reste performante. La condition est d’accepter de bloquer les sommes pendant une période déterminée, sans possibilité de retrait ou de versements ultérieurs.

La meilleure stratégie pour votre épargne et vos placements: la diversification

Le compte à terme est plutôt destiné aux personnes ayant déjà souscrit un contrat d’assurance-vie, alimenté leur Livret A et disposant d’une épargne supplémentaire à placer, idéalement dans une optique de moyen terme.

C’est toute la stratégie du multi-asset: l’objectif est d’avoir une multitude d’investissements pour diversifier vos actifs. C’est le cas quand vous optez pour un contrat d’assurance-vie en unités de compte (UC) , un compte-titres ordinaire (CTO), un plan d‘épargne en actions (PEA), des parts de SCPI, un Plan Épargne Retraite... Tous donnent accès aux marchés financiers. En multipliant vos investissements et vos produits, vous atténuez les risques pris par votre portefeuille. En effet, si un secteur d’investissement est à la peine, d’autres secteurs peuvent venir compenser cette baisse.

Bon à savoir Vous souhaitez bloquer votre argent sur des durées différentes? Avec le compte à terme, c’est possible. Vous pouvez mettre en place une stratégie d’échelonnement en ouvrant plusieurs comptes à terme avec des échéances différentes. L’intérêt est d’avoir des comptes produisant des intérêts différents dès le premier jour. L’autre avantage est de pouvoir récupérer des sommes plus rapidement sur les contrats les plus courts. Comme toujours, les longues périodes offrent des taux plus intéressants.