Comment investir 100 000 euros en 2023 ?

Vous venez d'hériter d'une importante somme d'argent ou avez réussi à mettre de côté 100 000 euros après avoir épargné assidûment pendant de nombreuses années ? Il est parfois difficile, lorsque l'on dispose d'un capital conséquent de savoir comment l'investir. La clé reste de bien diversifier son patrimoine et de respecter son profil d'investisseur.

Découvrez dans cet article comment organiser son patrimoine lorsque l'on dispose d'un capital de 100 000 euros et nos idées de placements de diversification pour valoriser votre capital dans la durée.

Investir 100 000 euros à court, moyen et long terme

Lorsque l'on dispose de 100 000 euros, il est essentiel de bien gérer son patrimoine et de le répartir sur différents placements et marchés. En premier lieu, vous devez vous constituer une épargne de précaution pour régler toutes les dépenses urgentes et imprévues. Vous devez aussi mettre de côté sur des placements à capital garanti les sommes destinées à financer vos projets de court terme. Le fonds euros de l'assurance-vie par exemple, vous permettra de disposer de liquidité, garantis en capital. Ces liquidités seront plus ou moins importantes selon votre degré d'aversion au risque et les circonstances de marché. Mais il est primordial que les placements en capital garanti ne représentent pas une trop grosse part de votre capital étant donné la faiblesse de leur rendement. D'ailleurs, si l'on prend en compte l'inflation actuelle particulièrement élevée, tous les placements à capital garantis affichent un rendement négatif ajusté à l'inflation.

Il vous faudra donc investir aussi sur les marchés boursiers . Les actions figurent parmi les placements les plus rentables sur le très long terme. Ainsi, les actions en Bourse sont sur 40 ans (1982-2022) les placements les plus performants avec un TRI de 15,1 % selon l'étude "40 ans de performances comparées – 1982-2022", édition 2023 de l'IEIF. Il convient donc d'investir en direct ou via des fonds, depuis un PEA pour les titres éligibles afin de bénéficier des avantages fiscaux de cette enveloppe, et depuis un compte-titres ou les supports en unités de compte d'une assurance-vie pour les titres non éligibles au PEA. Les investisseurs avertis pourront opter pour un stock-picking sélectif et les moins expérimentés pour des ETF de grands indices boursiers ou bien choisir la gestion pilotée et déléguer la gestion de leur placement à des experts.

Il est bien évidemment nécessaire également d' investir sur le marché immobilier . Il faut avoir plus de 100 000 euros de côté pour investir en direct mais il est toutefois possible de se positionner sur ce marché via des parts de SCPI ou de SCI. Attention à bien respecter votre profil de risque lors du choix de vos actifs immobiliers et à bien diversifier votre patrimoine. Il est important de ne pas se limiter à l'immobilier dans l'hexagone ni au résidentiel. Les SCPI européennes par exemple peuvent vous aider à diversifier votre patrimoine immobilier.

Lorsque votre patrimoine reposera sur ces trois piliers (placements à capital garanti, Bourse et immobilier), vous pourrez alors introduire une dose de diversification et opter pour des placements alternatifs. Attention, ces placements ne doivent pas représenter plus de 5 % à 10 % de votre patrimoine selon votre degré d'aversion au risque.

Investir en crypto

Les crypto-monnaies peuvent constituer un actif de diversification appréciable. Les monnaies virtuelles sont en effet en partie décorrélées des marchés boursiers. Elles ont toutefois de plus en plus tendance à suivre l'évolution des valeurs de la Tech . Mais leurs cours est aussi régi par l'évolution des bancaires, et surtout par des facteurs qui leur sont propres et qui pourraient se traduire par une hausse importante de leur valorisation dans les mois qui viennent. En effet, les crypto-monnaies sont portés par le bitcoin (BTC), la première d'entre elle, et celle-ci va voir sa prime de minage diminué par 2 en 2024. C'est ce que l'on appelle le halving. Cette raréfaction de l'offre a toujours induit par le passé une augmentation du prix du BTC, et des autres crypto-monnaies dans leur sillage. Il est donc possible, après l'année 2022 catastrophique pour les crypto-monnaies, que les cours des crypto-actifs repartent à la hausse. Le bitcoin qui est descendu sous la barre des 16 000 dollars en novembre 2022 se négocie fin avril 2023 autour des 28 000 dollars.

Rappelons tout de même que les cours passés ne présagent pas des cours futurs et que le risque est bien réel avec cette classe d'actif extrêmement volatile. Il faudra donc être particulièrement vigilant à la diversification de votre portefeuille crypto qui doit bien sûr être composé des deux leaders du marché, Bitcoin et Ether, mais aussi de crypto-monnaies moyennes, voire même de petites cryptos, selon votre degré d'expertise et votre degré d'aversion au risque.

Vous pourrez investir en direct sur les crypto-monnaies ou bien opter pour des produits dérivés.

Investir dans l'or

L'or est traditionnellement considéré comme une valeur refuge et un rempart face à l'inflation. Il peut donc être judicieux dans le contexte actuel de se tourner vers le précieux métal jaune. Gardez cependant en tête que l'or n'a pas toujours par le passé jouer son rôle de rempart contre l'inflation. Force est de constater cependant que l'or a été haussier ces derniers mois. Il faut dire qu'il bénéficie également de la crise bancaire. Le cours de l'or présente une variation haussière de + 53 % sur 5 ans (avril 2018 – avril 2023). L'once d'or se négocie fin avril 2023 autour des 2 000 dollars, contre 1 625 dollars environ en novembre 2022.

Attention, l'or est aussi un actif volatil, improductif, qui a plutôt tendance à s'apprécier en période d'incertitude. A ce titre il ne devrait pas représenter une part trop importante de votre patrimoine.

Il est possible d'investir dans l'or en direct ou bien, et cela est plus simple pour des questions de stockage, via des produits dérivés comme les ETF, mais aussi des crypto-monnaies indexées sur l'or ou encore en achetant des actions du secteur. Attention, chaque type d'investissement présente des atouts et inconvénients à bien prendre en compte.

Investir dans les GFF et GFI

Autre actif de diversification tangible et rassurant, l'investissement les GFF (Groupement Foncier Forestier) et GFI (Groupement Forestier d'Investissement) . Il s'agit dans les deux cas d' investir dans la forêt , un actif décorrélé des marchés financiers, dont la demande est forte et l'offre réduite. Ce type d'investissement permet de toucher des dividendes, de l'ordre de 1 % par an net de frais en moyenne sur 10 à 20 ans, mais aussi de voir son capital s'apprécier avec, idéalement, une augmentation du prix de la part de son GFF ou son GFI. Le prix de l'hectare en France entre 1997 et 2017 a évolué de + 3,5 % par an en moyenne. Mais rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Si le rendement est faible et la plus-value à la revente incertaine, il est important de souligner que ces placements présentent des avantages fiscaux non négligeables . Ainsi, les GFF et GFI permettent de bénéficier de 25 % de réduction d'impôt sur le montant investi, dans la limite du plafonnement des niches fiscales de 10 000 €, avec une durée minimale d'investissement de 5 ans et demi. De plus, ces placements sont totalement exonérés de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Enfin, ces placements donnent droit à 75 % d'abattement sur la base taxable des droits sur la transmission, succession et donation (droits de mutation à titre gratuit DMTG), en contrepartie de gestion durable sur 30 ans du GFF.