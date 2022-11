Carburant : le bioéthanol, LA solution pour sauver le budget des automobilistes ?

(Crédits photo: ©AlexanderNovikov - stock.adobe.com)

Alors que le prix des carburants traditionnels avoisine les 1,70 à 2 euros par litre, le bioéthanol semble tirer son épingle du jeu, avec un prix à la pompe divisé par deux. Faut-il se laisser tenter ?

Le bioéthanol, ou superéthanol-E85, est un carburant alternatif au traditionnel gasoil ou sans-plomb. Depuis l'envolée des prix à la pompe, ce carburant nouvelle génération est de plus en plus plébiscité. Mais pour pouvoir faire des économies sur son budget essence, il faut d'abord investir dans un boîtier permettant la conversion de son véhicule, ou acheter un véhicule neuf prévu pour accepter l'E85. Un tel investissement est-il une bonne ou mauvaise décision ? Les éléments de réponse.

Une conversion qui coûte entre 700 et 1 600 euros

Avant de se décider pour le bioéthanol, il est impératif de savoir que seuls les véhicules essence peuvent être convertis. La quasi-totalité des voitures qui roulent au SP95, au SP98 ou à l'E10 peuvent ainsi être alimentés en E85 grâce à l'installation d'un boîtier homologué. La différence entre tous ces carburants réside dans leur teneur en éthanol : 5 % d'éthanol pur dans le SP95 et le SP98, 10 % dans le SP95-E10, et 85 % dans le superéthanol-E85.

Pour installer un boîtier homologue, il faut compter entre 700 et 1 600 euros. En revanche, les voitures qui roulent au diesel sont exclues. Il reste néanmoins une alternative : se tourner vers l'achat d'un véhicule neuf qui accepte l'E85 sans nécessiter l'installation d'un boîtier en supplément. C'est par exemple le cas de certains modèles Flexfuel de chez Ford, Jaguar ou Land-Rover.

Un investissement plus rentable pour les gros rouleurs

L'installation d'un boîtier homologué, et plus encore l'achat d'un nouveau véhicule acceptant l'E85, est un investissement financier important. Il doit donc être assorti de quelques calculs pour pouvoir le rentabiliser. Selon une enquête menée par la Collective du Bioéthanol sur les réseaux sociaux auprès de 3 000 personnes déjà converties, l'économie serait de plus de 600 euros par an pour 73 % d'entre eux. Sur cette base, il faut donc compter entre un et trois ans pour rentrer dans ses frais.

Bien entendu, plus le nombre de kilomètres parcouru chaque année est important, plus ce chiffre augmente. Les plus gros rouleurs sont donc ceux qui ont le plus intérêt à passer au bioéthanol. Et d'ailleurs, la communauté interrogée roule davantage que la moyenne des Français : 16 000 kilomètres par an, contre 13 000 pour l'ensemble des automobilistes de l'hexagone.

Un contexte favorable à la conversion au bioéthanol

Avec la baisse de la remise à la pompe intervenue il y a quelques semaines, les prix des carburants sont de nouveau repartis à la hausse. Situés en moyenne entre 1,70 et 2 euros le litre, la différence avec le prix de ces carburants traditionnels est particulièrement conséquente. En effet, l'E85 est proposé en moyenne à 90 centimes par litre. Si les prix de l'essence et du diesel continuent de grimper, les économies des automobilistes convertis au superéthanol vont donc également augmenter.

Par ailleurs, le bioéthanol est également un carburant plus vert. Ainsi, si 74 % des personnes interrogées par la Collective du bioéthanol ont indiqué s'être convertis en raison des prix du carburant, 39 % d'entre eux l'ont aussi fait pour son aspect plus écologique.

En revanche, il est impératif de bien vérifier qu'une station essence proposant de l'E85 se trouve à proximité de son domicile ou de son lieu de travail avant de se convertir à ce carburant nouvelle génération. En effet, toutes les stations ne le proposent pas. Sur les 11 000 stations-services françaises, un peu moins de 3 000 sont alimentées en bioéthanol. Un chiffre qui semble néanmoins suffisant, puisque 80 % des personnes interrogées par la Collective du bioéthanol indiquent faire le plein à moins de 10 kilomètres de leur lieu d'habitation.