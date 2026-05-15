La taxe sur les abris de jardin baisse en 2026

information fournie par Le Particulier • 15/05/2026 à 08:00

La taxe sur les abris de jardin recule en 2026: découvrez comment elle se calcule, qui doit la payer et quels sont les nouveaux montants applicables. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce que la taxe d’aménagement?

Comment est calculée la taxe d’aménagement?

La taxe «abri de jardin» baisse en 2026

Des exonérations sont possibles

Qu’est-ce que la taxe d’aménagement?

La taxe d’aménagement, ou «taxe abri de jardin» , est un impôt local institué par la loi de Finances rectificative pour 2010. Elle concerne les propriétaires d’un bien immobilier réalisant des opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable de travaux). Cela comprend:

La construction, reconstruction ou l’agrandissement d’un bâtiment ;

Les aménagements ou installations sur un terrain (abri de jardin, véranda, piscine , éolienne, parking) ;

Le changement d’affectation d’un local.

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 mètres carrés, et d’une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre.

Comment est calculée la taxe d’aménagement?

La taxe d’aménagement est le produit de trois éléments:

La surface taxable créée par la construction ou l’aménagement ;

La valeur forfaitaire par mètre carré ;

Le taux d’imposition fixé par les collectivités locales.

Le taux d’imposition se compose:

D’une part communale fixée par le conseil municipal. Le taux annuel varie de 1% à 5%. Toutefois, il peut atteindre 20% dans certains secteurs ;

D’une part départementale, votée par le conseil général. Elle est plafonnée à 2,5%.

D’une part régionale, uniquement en Ile-de-France. Le taux ne peut excéder 1%.

Certains travaux d’aménagement, bien qu’exclus de la surface taxable, sont soumis à la taxe d’aménagement de manière forfaitaire. C’est le cas des piscines, dont la valeur forfaitaire est fixée à 251 euros par mètre carré .

La taxe «abri de jardin» baisse en 2026

La valeur forfaitaire est indexée sur l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’Insee. Elle est actualisée au 1er janvier en fonction du dernier indice connu, correspondant au troisième trimestre de l’année précédente. Après une progression de 8% en 2023, 3,4% en 2024 et 1,76% en 2025, l’indice du coût de la construction enregistre une baisse de 4,06%. Il atteint 2056 au troisième trimestre 2025, contre 2143 sur la même période un an plus tôt. Par conséquent, la valeur forfaitaire par mètre carré constituant l’assiette de la taxe d’aménagement diminue elle aussi de 4,06%. Elle s’établit à:

1011 euros en Ile-de-France, contre 1054 euros en 2025 ;

892 euros dans les autres régions, contre 930 euros auparavant.

Le site impots.gouv.fr met à votre disposition un simulateur pour vous permettre d’estimer le montant de la taxe d’aménagement.

Des exonérations sont possibles

La loi prévoit plusieurs cas d’exonération automatique. Cela concerne les aménagements suivants:

Les abris de jardin d’une surface inférieure à 5 mètres carrés ;

Les reconstructions à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans à la suite d’un sinistre ;

Les constructions et aménagements prescrits par un plan de prévention des risques.

Par ailleurs, les collectivités locales peuvent voter des exonérations pour:

Les abris de jardin et serres de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire dont la surface de plancher est inférieure à 20 mètres carrés ;

Les abris et serres de jardin n’ayant pas donné lieu à une déclaration préalable, à la condition qu’ils ne dépassent pas 20 mètres carrés et soient inclus dans un projet de construction soumis à permis de construire. Cette disposition s’applique depuis le 1er janvier 2026.

Locaux à usage de résidence principale de plus de 100 mètres carrés financées par un prêt à taux zéro, sous conditions.

Vous pouvez vous rapprocher du service de l’urbanisme de votre commune pour savoir si vous êtes concerné par l’un de ces cas de figure.