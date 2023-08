Construire une piscine pour valoriser votre maison: bonne idée?

La présence d’une piscine peut ajouter de la valeur à votre maison. ( crédit photo : GettyImages )

Vous cherchez peut-être à valoriser votre logement en vue d’une future revente. Construire une piscine représente un investissement conséquent, mais cela peut permettre à votre bien de se démarquer sur le marché immobilier. Quelle plus-value pouvez-vous espérer ? La surcote compense-t-elle le coût de la piscine ? Quels sont les éléments à prendre en compte pour faire de votre piscine un atout majeur ?

Sommaire:

La piscine, un atout répandu dans beaucoup de maisons

Posséder une piscine dans votre jardin augmente la valeur de votre maison

Piscine: votre plus-value dépend des prestations proposées et de votre région

Quels sont les frais liés à une piscine à domicile?

La piscine, un atout répandu dans beaucoup de maisons

Aux beaux jours, la piscine est l’endroit privilégié pour se détendre et se rafraîchir. Selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP), l’Hexagone compte plus de 3,4 millions de piscines individuelles, dont 1,62 million de bassins enterrés et 1,76 million de piscines hors-sol fixes. Le nombre est en augmentation. En effet, plus besoin de posséder une immense propriété pour y aménager une piscine. Actuellement, plus du tiers des piscines enterrées sont construites sur des terrains de moins de 700 m². La surface moyenne s’est réduite de 2,4 m² entre 2018 et 2021.

En termes de coût, il faut compter entre 6.000 euros et 50.000 euros, selon le modèle choisi. Le budget moyen diminue également: il passe de 19.500 euros pour la période 2013-2018 à 17.300 euros pour les bassins construits depuis 2019.

Posséder une piscine dans votre jardin augmente la valeur de votre maison

La présence d’une piscine chez vous accroît la valeur de votre bien immobilier. En la faisant construire, vous pouvez espérer réaliser une plus-value lors de la revente. Installer une piscine peut donc non seulement vous aider à vendre plus rapidement, mais aussi à un prix plus élevé.

Le site Meilleurs Agents, spécialisé dans l’estimation immobilière, compare régulièrement les prix moyens des logements dotés d’une piscine avec les biens similaires sans piscine. Sa dernière étude, menée dans les 50 plus grandes villes de France, a été publiée en mai 2023. Elle révèle que les maisons équipées d’une piscine se vendent en moyenne 7,6% de plus que celles en étant dépourvues.

Piscine: votre plus-value dépend des prestations proposées et de votre région

Selon la région dans laquelle vous habitez et la valeur du marché immobilier local, la plus-value de votre piscine est plus ou moins élevée. Le gain est bien plus important dans les régions côtières, et principalement les régions ensoleillées, c’est-à-dire la côte atlantique et la côte méditerranéenne. Les Bouches-du-Rhône et le Var figurent en tête des départements où la présence d’une piscine constitue un vrai plus. Dans les autres régions, la plus-value est moins marquée, sauf pour les modèles conçus pour une utilisation à l’année: chauffés ou équipés d’un abri.

Le type de piscine et les équipements ont également leur importance. Sans surprise, les piscines enterrées, bien équipées et bien conçues, sont les plus recherchées. Toutefois, certains modèles hors-sol de qualité, notamment dotés d’une armature en bois, peuvent séduire les futurs acquéreurs. Vous marquez des points si votre bassin est sans vis-à-vis. En outre, les piscines dotées d’un abri sont particulièrement prisées.

À noter Depuis 2004, les piscines privées doivent impérativement être équipées d’un système anti-noyade. Il peut s’agir d’une couverture, d’une barrière, d’une alarme ou d’un abri. En cas de non-respect, les propriétaires s’exposent à une amende de 45.000 euros.

Quels sont les frais liés à une piscine à domicile?

«Alors que les interdictions de construction de piscines privées se multiplient en France à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2022, la présence d’une piscine représente toujours un facteur clé de plus-value à la revente. Dans un contexte inflationniste, il est toutefois primordial d’estimer correctement la valeur de son bien et les travaux nécessaires à la réalisation de la piscine pour s’assurer d’une réelle valeur ajoutée», conseille Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez le comparateur Meilleurs Agents.

Outre le coût de la construction, une piscine entraîne de nombreux frais:

Les installations annexes: abri, dispositif anti-noyade, terrasse…

L’entretien: les produits de nettoyage, la pompe, le robot.

Le remplissage.

Le chauffage.

L’éclairage.

La taxe d’aménagement: il s’agit d’un impôt local perçu par la commune et le département. Cette taxe concerne les piscines enterrées de plus de 10 m2. Elle est due lors de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux. Les piscines font l’objet d’une taxation forfaitaire spécifique fixée à 250 euros par mètre carré.

La taxe foncière : une piscine fait grimper le montant de la taxe foncière d’environ 10%.

Outre l’investissement et les frais initiaux tels que la taxe d’aménagement, une piscine vous coûte plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros chaque année. Il est donc essentiel de faire vos calculs avant d’investir.