information fournie par Boursorama avec LabSense • 14/05/2026 à 08:30

Location de sa voiture ou de son garage : ce que le fisc attend de vous / iStock.com - sureeporn

Quand votre voiture est aussi un « bien mobilier »

Pour l’administration, une voiture n’est pas seulement un moyen de transport : c’est aussi un bien mobilier. Tout ce qu’elle rapporte doit donc être déclaré dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Ensuite, tout dépend du montant encaissé. Si vos revenus issus de la location ne dépassent pas 305 €, vous échappez à l’impôt. Tant que vos recettes restent sous les 77 700 €, vous relevez du micro-BIC, un régime simplifié qui applique automatiquement un abattement de 50 % sur vos gains, sans avoir à justifier vos dépenses. Vous pouvez toutefois choisir le régime réel, plus technique, mais potentiellement plus avantageux si vos frais sont importants. Il permet de déduire vos dépenses réelles : assurance, entretien, réparations, commissions de plateforme, amortissement du véhicule… bref, tout ce qui est nécessaire pour louer votre voiture. En contrepartie, il impose davantage de formalités, notamment une déclaration professionnelle 2031-SD et parfois une déclaration de TVA via le formulaire 3517-S-SD. Ce régime demande un peu plus de rigueur comptable - factures à conserver, charges à lister... - mais peut réduire significativement l’impôt dû. Au-delà de 77 700 € de recettes, le régime réel devient obligatoire. Et si vos revenus prennent suffisamment d’ampleur pour que l’activité ressemble davantage à un véritable business qu’à un simple complément, l’administration peut la considérer comme professionnelle, ce qui entraîne alors l’application de cotisations sociales.

Espaces de stationnement : une fiscalité à géométrie variable

Si vous décidez de louer votre garage, votre box ou votre place de stationnement nus, sans y ajouter le moindre service, vous serez imposés sur la base de vos revenus fonciers, exactement comme pour un logement vide. En revanche, dès que vous proposez un petit extra - lavage, entretien, gardiennage, etc. - votre espace de stationnement change de catégorie et bascule dans l’univers des BIC, comme une mini-entreprise. Et ce n’est pas tout : la location de votre espace de stationnement peut aussi être soumise à la TVA (au taux de 20 %). Une imposition supplémentaire à laquelle vous pouvez échapper dans deux cas de figure : si l’emplacement est loué avec un logement lui-même non soumis à TVA, ou si vos recettes restent sous le seuil de franchise d’application de la TVA, c’est-à-dire 36 800 € de chiffre d’affaires annuel.