Rénovation énergétique : quel bilan pour le parc immobilier français en 2025 ?

information fournie par BoursoBank • 25/11/2025 à 09:50

Quel est le bilan de la rénovation énergétique du parc immobilier en 2025 ? (Crédits: Adobe Stock - IA)

Alors que les pouvoirs publics en ont fait une priorité, où en est la rénovation énergétique du parc immobilier en France ? Une étude de la FBF dresse le bilan des travaux de rénovation énergétique engagés par les propriétaires et pointe les freins qui persistent.

Dispositifs d'aides publiques au financement, importance croissante du DPE (diagnostic de performance énergétique), interdiction progressive de la mise en location des biens immobiliers dont le DPE est mauvais… Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics multiplient à la fois les mesures incitatives et punitives dans le but d'accélérer la transition énergétique du parc immobilier Français.

Le baromètre 2025 de la FBF (1) dresse un état des lieux riche en enseignements : quels sont les travaux de rénovation énergétique les plus réalisés ? Quel est l'impact des dispositifs d'aide au financement ? Quels sont les freins qui empêchent les propriétaires de passer à l'action ? Pourquoi les copropriétés peinent-elles autant à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique ? Le DPE incite-t-il vraiment les ménages à engager les chantiers nécessaires ?

Quels sont les principaux travaux de rénovation énergétique réalisés ?

Depuis 2021, 43% des propriétaires ont engagé des travaux de rénovation énergétique.

Les interventions les plus fréquentes concernent :

L'isolation (46%)

(46%) Le remplacement des fenêtres (33%) et des systèmes de chauffage (30%).

(33%) et des systèmes de chauffage (30%). L'installation de panneaux photovoltaïques (16%) est en forte croissance puisqu'elle ne concernait que 5% des travaux en 2021.

Les travaux de rénovation énergétique concernent quasi exclusivement des résidences principales (97%). Les résidences secondaires ne représentent que 2%.

Bon à savoir : 58% des propriétaires n'ont effectué qu'un seul type de travaux et non un bouquet, stratégie pourtant recommandée par les pouvoirs publics.

Une fois leurs travaux de rénovation réalisés, 90% des propriétaires se déclarent satisfaits de la qualité des travaux et 82% sont satisfaits des économies d'énergies réalisées par la suite.

A lire aussi // DPE collectif obligatoire : votre copropriété est-elle en règle ?

DPE : quel impact sur le marché immobilier ?

Travaux : avez-vous le droit de passer par le jardin de votre voisin ?

Quels sont les motivations et les freins à la rénovation énergétique ?

Les motivations des propriétaires qui ont réalisés des travaux de rénovation énergétique sont pragmatiques :

72% le font pour réduire leurs factures

66% sont motivés par une amélioration de leur confort de vie

Les motivations écologiques, en revanche, comme faire un geste contre le réchauffement climatique ne représentent que 23%.

Bon à savoir : malgré l'interdiction progressive de la mise en location de biens classés passoires thermiques et l'impact croissant du DPE lors de la vente d'un bien immobilier , les propriétaires ne sont que 2% à effectuer des travaux de rénovation énergétique pour « adapter leur logement à la règlementation ».

Des freins subsistent toutefois puisque 36% des propriétaires interrogés n'ont pas démarré des travaux de rénovation énergétique qu'ils considèrent pourtant comme utiles.

Deux obstacles majeurs ressortent :

L'aspect financier : la difficulté à obtenir des aides (41%) ou à assumer le coût des travaux du fait de leur situation financière (39%).

la difficulté à obtenir des aides (41%) ou à assumer le coût des travaux du fait de leur situation financière (39%). La disponibilité et la fiabilité des artisans : ce facteur est cité par 37% des propriétaires.

Quels financements pour des travaux de rénovation énergétique ?

Le montant moyen des travaux réalisés s'élève à 20.928 euros contre 18.563 euros. Le financement repose principalement sur l'épargne personnelle, mobilisée par 93% des propriétaires et représentant 61% des montants investis (en moyenne 11.036 euros contre 10.028 en 2023).

Les aides publiques jouent également un rôle clé : 43% des propriétaires ont bénéficié d'au moins un dispositif d'aide, avec un montant moyen de 8.632 € contre 6.753 euros en 2023.

La plus courante reste MaPrimeRénov' (68% des bénéficiaires), suivie des CEE (certificats d'économie d'énergie) pour 27% des bénéficiaires.

Bon à savoir : Sans ces aides au financement, 77% des travaux n'auraient pas pu être réalisés en totalité.

Enfin, 41% des propriétaires ont eu recours à un crédit , pour un montant moyen de 16.959 euros contre 16.412 euros en 2023.

L'Eco-PTZ s'impose comme la solution la plus fréquente (34%), devant le crédit à la consommation (32%) et le prêt immobilier (28%).

Les copropriétés sont-elles un frein à la rénovation ?

Les travaux de rénovation énergétiques concernent le plus souvent des maisons (86%), les appartements ne représentant que 14%.

Parmi les propriétaires ayant effectué des travaux de rénovation énergétique dans leur appartement, 80% l'ont fait de leur propre chef et seuls 20% l'ont fait en partenariat ou sur l'initiative de leur copropriété .

Les copropriétés apparaissent comme un véritable obstacle à la rénovation énergétique : 32% des propriétaires d'appartement estiment que des travaux jugés nécessaires ne sont pas réalisés par la copropriété.

Les raisons analysées par les copropriétaires sont diverses : difficulté d'obtenir des aides pour les copropriétés (2%) ou des crédits collectifs (2%), blocages en assemblée générale ( 2%), et travaux efficaces uniquement s'ils concernent l'ensemble de l'immeuble (2%).

Le DPE n'est toujours pas un facteur déclencheur chez les propriétaires

Est-ce à cause des multiples changements concernant son mode de calcul ? Du fait que sa fiabilité est régulièrement mise en cause par les professionnels ?

Toujours est-il que, malgré l'importance grandissant qu'a pris le DPE dans les transactions immobilières et sur le marché locatif, le diagnostic de performance énergétique n'est pas un facteur incitatif pour lancer des travaux de rénovation énergétique.

A peine 45% des propriétaires disposent du DPE de leur résidence principale !

Par ailleurs, avoir un mauvais DPE ne suffit pas à déclencher des travaux puisque parmi les propriétaires qui ont un DPE mal noté (étiquettes D, E, F ou G), 50% persistent à penser que des travaux de rénovation énergétique ne seraient pas utiles…

L'essentiel à retenir :

Depuis 2021, 43% des propriétaires ont réalisés des travaux de rénovation énergétique.

Loin des motivations écologiques, les propriétaires effectuent avant tout des travaux pour réduire leurs factures (72%) et pour améliorer leur confort (66%).

43% des propriétaires ayant effectué des travaux de rénovation énergétique ont bénéficiés d'au moins une aide publique, la plus courante étant MaPrimeRénov'.

la plus courante étant Mettre en place une stratégie de rénovation énergétique semble particulièrement compliqué dans les copropriétés puisque 32% des copropriétaires d'appartement estiment que des travaux jugés nécessaires ne sont pas réalisés par la copropriété.

semble particulièrement puisque 32% des copropriétaires d'appartement estiment que des travaux jugés nécessaires ne sont pas réalisés par la copropriété. Le DPE n'a pas d'impact incitatif sur les propriétaires : 45% seulement des propriétaires disposent du DPE de leur résidence principale et 50% de ceux ayant une mauvaise notation pense que des travaux de rénovation énergétique ne seraient pas utiles…

(1) «Financement des travaux de rénovation énergétique», Etude FBF, ASF, IFOP, novembre 2025.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Pour vos travaux, découvrez le crédit proposé par BoursoBank Estimez dès à présent et instantanément vos mensualités et le TAEG en fonction du montant de vos travaux et de la durée souhaitée de remboursement. Profitez du simulateur