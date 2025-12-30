Rénovation énergétique : MaPrime Rénov’ à nouveau suspendue en 2026 !

information fournie par Boursorama • 30/12/2025 à 14:45

MaPrimeRénov' est suspendue début 2026 (Crédits: Adobe Stock - IA)

La nouvelle a comme un air de déjà-vu pour les propriétaires immobiliers et les professionnels de la filière : l'aide à la rénovation énergétique «MaPrimeRénov'» est suspendue sine die à partir du 1er janvier 2026…

Alors que la pression sur les propriétaires de passoires énergétiques ne cesse de s'accroitre (importance croissante du DPE, décote des biens mal notés, interdiction de mise en location des biens notés G depuis 2025 , etc.), l'un des leviers majeurs du financement de la rénovation énergétique, le dispositif d'aide MaPrimeRénov' est suspendu depuis le 1er janvier 2026.

MaPrimeRénov' avait déjà été suspendue début 2025 puis à l'été 2025, une instabilité qui pénalise aussi bien les particuliers désireux de se lancer dans des travaux de rénovation que les professionnels de la filière, qui peinent à se projeter sur plusieurs mois.

Une nouvelle suspension qui inquiète particuliers et professionnels

Comment en est-on arrivé là ? Telle est la question que doivent se poser de nombreux propriétaires envisageant de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

En fait, MaPrimeRénov' est tout simplement ce que l'on pourrait appeler une victime collatérale du blocage parlementaire sur le vote du budget 2026. Pour éviter que le pays ne se retrouve paralysé, Emmanuel Macron a promulgué une «loi spéciale» , qui permet de reconduire temporairement le budget 2025, dans l'attente de la reprise des débats parlementaires et de l'adoption d'un vrai budget.

«Je l'avais dit, pas de budget, pas de guichet, a martelé le ministre du Logement Vincent Jeanbrun sur France 3 le 21 décembre 2025. On espérait pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roues en janvier, en ayant bien dimensionné tout le dispositif, mais effectivement avec une loi spéciale, ça ne sera pas possible, donc on ne pourra pas rouvrir le guichet. En fait la loi spéciale, ce n'est pas un budget, c'est une espèce de rustine qui permet de pas tout bloquer, mais qui en revanche, bloque toute dépense non contractuelle.»

MaPrimeRénov' avait déjà été brutalement suspendue entre juin et septembre 2025 , en raison d'un trop grand nombre de dossiers à traiter et de la nécessité de repenser le dispositif dans sa globalité.

Que se passe-t-il pour votre dossier MaPrimeRénov' ?

Si votre dossier est déjà instruit et validé, les aides devraient normalement vous être versées. En revanche, si vous faites partie des 83.000 dossiers déposés avant le 1er janvier 2026 mais encore en attente de validation, votre dossier sera instruit mais le versement ne pourra pas se faire faute de budget. Il faudra donc attendre que la situation soit rétablie.

Enfin, si vous comptiez déposer votre dossier en 2026, vous devrez attendre que le guichet MaPrime Rénov' ouvre à nouveau. Vous avez par ailleurs tout intérêt à attendre que la situation se clarifie car entre l'incertitude concernant le budget et le reliquat de 83.000 dossiers dont il faudra finaliser le traitement, le flou règne sur le nombre de nouveaux dossiers qui seront subventionnés.

Quel est le calendrier attendu en 2026 pour la reprise de MaPrimeRénov' ?

Le guichet MaPrimeRénov' est fermé jusqu'à ce qu'un budget 2026 soit voté par le Parlement. Pour mémoire, cette situation d'impasse budgétaire s'était déjà produite pour le budget 2025 et une «loi spéciale» avait déjà été promulguée. Le guichet d'aide MaPrime Rénov' avait été suspendu mais à l'époque les pouvoirs publics avaient choisi de laisser aux Français la possibilité de continuer à déposer leurs dossiers malgré tout, créant un «embouteillage» des dossiers à traiter à la réouverture du guichet.

Concernant le vote du budget, selon Public Sénat (1), le reprise de l'examen du texte devrait reprendre le 8 janvier 2026. Nationale et Sénat.

Toutefois, les discussions et compromis devront être trouvés dans des délais contraints puisque le Parlement devra suspendre ses travaux fin février pour toute la période de campagnes municipales…

L'essentiel à retenir :

Faute de budget 2026 voté par le Parlement, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' est suspendu.

A compter du 1er janvier 2026 et tant que la situation n'est pas rétablie, il n'est plus possible de déposer de dossier de subvention pour des travaux de rénovation énergétique.

il n'est plus possible de déposer de dossier de subvention pour des travaux de rénovation énergétique. 83.000 dossiers déjà déposés en 2025 sont actuellement en cours d'instruction mais leur validation ne pourra être finalisée et les aides correspondantes versées que lorsque le budget 2025 aura été voté et le guichet à nouveau ouvert.

(1) "Budget 2026 : quel calendrier pour la reprise des débats ?", Public Sénat, 26/12/2025.

