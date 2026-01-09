 Aller au contenu principal
Vous voulez agrandir votre maison ou construire une piscine ? La taxe d’aménagement baisse en 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/01/2026 à 17:03

La taxe abri de jardin est en baisse cette année. (illustration) (fietzfotos / Pixabay)

La taxe abri de jardin est en baisse cette année. (illustration) (fietzfotos / Pixabay)

La taxe d'aménagement, appliquée sur une extension de maison, un abri de jardin ou encore une piscine, baisse en 2026.

Bonne nouvelle si vous envisagez de construire un abri de jardin, une piscine ou d'agrandir votre maison. Le montant de la taxe d'aménagement est en baisse cette année. Cet impôt à payer une seule fois au moment de la réalisation des travaux est réévalué chaque année en fonction notamment de l'indice du coût de construction. Or, cet indice baisse de 4% en 2026, après une augmentation de 1,75 % en 2025 et de 3 % en 2024.

Résultat : les valeurs annuelles par mètre carré de la taxe d’aménagement diminuent elles aussi de 4 %. En province, cette valeur a été fixée à 892 euros, contre 930 euros en 2025. En Ile-de-France, c'est un peu plus cher : la valeur annuelle s'élève à 1 011 euros par m² contre 1 054 euros en 2025.

90 jours pour déclarer vos travaux

Pour les piscines, la valeur forfaitaire a été abaissée à 251 € par m², quelle que soit la localisation, contre 262 euros l'an dernier. Pour les aires de stationnement extérieures, le système de taxation est différent : il s'agit d'un montant fixe par emplacement qui atteint 2 928 €. Pour des panneaux photovoltaïques fixés au sol, la valeur est de 10 € par m² de surface.

Le mode calcul intègre ensuite des taux communaux (compris entre 1 et 5 %) et départementaux (2,5 % maximum). En Ile-de-France, un taux régional de 1 % s'ajoute. Par exemple, pour un abri de jardin de 20 m² construit en 2026 hors Ile-de-France avec un taux communal de 4 % et un taux départemental de 2 %, le propriétaire paiera 1 070,40 euros.

Attention, vous devez déclarer votre projet dans un délai maximum de 90 jours après l'achèvement des travaux. La taxe d'aménagement sera alors calculée par l'administration.

© Boursorama avec Newsgene

1 commentaire

  • 17:22

    Pour être plus précis les communes ont la faculté de voter un arrêté municipal qui peut monter le taux communal jusqu'à 20%!!!Pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition d'un terrain en vus d'y bâtir une maison, je leur recommande vivement de se renseigner préalablement...

