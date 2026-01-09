Vous voulez agrandir votre maison ou construire une piscine ? La taxe d’aménagement baisse en 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/01/2026 à 17:03

La taxe abri de jardin est en baisse cette année. (illustration) (fietzfotos / Pixabay)

Bonne nouvelle si vous envisagez de construire un abri de jardin, une piscine ou d'agrandir votre maison. Le montant de la taxe d'aménagement est en baisse cette année. Cet impôt à payer une seule fois au moment de la réalisation des travaux est réévalué chaque année en fonction notamment de l'indice du coût de construction. Or, cet indice baisse de 4% en 2026, après une augmentation de 1,75 % en 2025 et de 3 % en 2024.

Résultat : les valeurs annuelles par mètre carré de la taxe d’aménagement diminuent elles aussi de 4 %. En province, cette valeur a été fixée à 892 euros, contre 930 euros en 2025. En Ile-de-France, c'est un peu plus cher : la valeur annuelle s'élève à 1 011 euros par m² contre 1 054 euros en 2025.

90 jours pour déclarer vos travaux

Pour les piscines, la valeur forfaitaire a été abaissée à 251 € par m², quelle que soit la localisation, contre 262 euros l'an dernier. Pour les aires de stationnement extérieures, le système de taxation est différent : il s'agit d'un montant fixe par emplacement qui atteint 2 928 €. Pour des panneaux photovoltaïques fixés au sol, la valeur est de 10 € par m² de surface.

Le mode calcul intègre ensuite des taux communaux (compris entre 1 et 5 %) et départementaux (2,5 % maximum). En Ile-de-France, un taux régional de 1 % s'ajoute. Par exemple, pour un abri de jardin de 20 m² construit en 2026 hors Ile-de-France avec un taux communal de 4 % et un taux départemental de 2 %, le propriétaire paiera 1 070,40 euros.

Attention, vous devez déclarer votre projet dans un délai maximum de 90 jours après l'achèvement des travaux. La taxe d'aménagement sera alors calculée par l'administration.