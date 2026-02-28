Que faire si votre PEL est clôturé automatiquement en 2026?

information fournie par Le Particulier • 28/02/2026 à 08:00

Les PEL ouverts après le 1er mars 2011 vont être automatiquement clôturés par l’établissement bancaire. Les épargnants concernés disposent d’alternatives pour réorienter leurs avoirs. ( crédit photo : Getty Images )

Un changement majeur pour les PEL à partir de 2026

Les livrets d’épargne règlementée, une alternative naturelle mais limitée

L’assurance-vie: un choix judicieux pour réinvestir le capital d’un PEL clôturé

Le PER: un placement pour financer sa retraite, mais pas seulement

Le PEL, ou plan d’épargne logement , est un produit d’épargne réglementée initialement destiné à financer l’acquisition, la construction ou la rénovation d’un bien immobilier. Il permet de bénéficier, sous certaines conditions , d’un prêt épargne logement. Le PEL est le deuxième produit d’épargne réglementée le plus populaire après le Livret A. Son encours atteint 207,1 milliards d’euros en juin 2025.

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 modifie les règles de détention du PEL en fixant à 15 ans la durée des comptes ouverts après le 1er mars 2011. Les premiers PEL à durée limitée arriveront à échéance en 2026. Si vous êtes concerné, votre banque est tenue de vous informer plusieurs mois avant la date anniversaire du contrat. Sans action de votre part, le PEL sera automatiquement clôturé, et le capital sera transféré vers un compte sur livret (CSL) dont le taux d’intérêt est fixé par l’établissement de crédit. Selon la Banque de France, la rémunération moyenne de ces livrets d’épargne s’élevait à 0,8% en mai 2025. Pour rappel, le taux d’intérêt du PEL dépend de sa date d’ouverture et reste fixe pendant toute la durée du contrat. Les plans d’épargne logement souscrits en 2011 sont rémunérés à hauteur de 2,5%. Par conséquent, il est judicieux d’anticiper la clôture de votre PEL afin de trouver le support le mieux adapté pour faire fructifier votre épargne.

Dans son dernier rapport annuel sur l’épargne réglementée, la Banque de France estime que 3 millions de PEL, soit 36% des comptes actifs, vont être clôturés d’ici 2030 . Cela représente un encours de 93 milliards d’euros.

Les livrets d’épargne règlementée, une alternative naturelle mais limitée

La clôture de votre PEL représente une opportunité de repenser votre stratégie patrimoniale et de réorienter votre épargne vers des solutions adaptées à votre horizon d’investissement. Les livrets réglementés constituent une première option. Ils offrent plusieurs avantages:

- Un capital exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

- Une liquidité immédiate. Votre épargne est disponible à tout moment, sans frais ni pénalités ;

- Un capital garanti, comme pour le PEL.

Ces supports présentent toutefois certaines limites:

- Les dépôts sont limités à 22.950 euros sur un Livret A, 12.000 euros sur un LDDS (Livret de développement durable et solidaire) et 10.000 euros sur un LEP (Livret d’épargne populaire, accessible sous conditions de revenus). Ces plafonds peuvent s’avérer insuffisants pour placer l’intégralité du capital d’un PEL bien alimenté au fil des années.

- La rémunération des livrets réglementés a été revue à la baisse à deux reprises en 2025, puis de nouveau début 2026. Depuis le 1er février, le taux d’intérêt annuel a été ramené de 1,7% à 1,5% pour le Livret A et le LDDS, et de 2,7% à 2,5% pour le LEP.

Les livrets réglementés ne constituent pas la meilleure option pour optimiser le rendement de votre patrimoine. Ils conviennent en priorité aux épargnants à la recherche d’un placement garanti, souhaitant disposer d’une épargne facilement mobilisable, pour financer des projets à court terme par exemple.

L’assurance-vie: un choix judicieux pour réinvestir le capital d’un PEL clôturé

L’assurance-vie est outil d’investissement souple et polyvalent permettant d’associer sécurité, rendement et disponibilité. Les fonds en euros offrent un capital garanti. Selon France Assureurs, leur rendement moyen a atteint2,65 % net de frais de gestion en 2025 (hors prélèvements sociaux et fiscalité), et 2,60 % en 2024 . En fonction de votre profil et de votre appétence au risque, vous pouvez dynamiser votre épargne avec des unités de compte pour optimiser votre performance. Les supports d’investissement sont variés: actions, obligations, SCPI, ETF, etc.

L’assurance-vie offre une fiscalité avantageuse. Les gains sont imposés uniquement en cas de rachat. Après 8 ans de détention, vous profitez d’un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule et 9200 euros pour un couple. Au décès du souscripteur, chaque bénéficiaire jouit d’un abattement pouvant aller jusqu’à 152.500 euros si les versements ont été effectués avant l’âge de 70 ans.

Le PER: un placement pour financer sa retraite, mais pas seulement

Le Plan d’épargne retraite (PER) permet de constituer une épargne tout en bénéficiant d’avantages fiscaux immédiats. Tout comme l’assurance-vie, le PER vous offre la possibilité d’investir dans des fonds en euros à capital garanti et en unités de compte. Vous profitez d’une gestion souple: sortie en rente ou en capital, choix de supports variés, imposition à l’entrée ou à la sortie. La principale contrainte du PER est son illiquidité. L’épargne investie est indisponible jusqu’à la retraite, sauf dans certains cas de déblocage anticipés, comme l’achat d’une résidence principale. Ce support peut donc constituer une alternative intéressante au PEL si vous souhaitez épargner en prévision d’un achat immobilier.

Investir dans les marchés financiers pour diversifier votre épargne

Placer une partie des fonds de votre ancien PEL dans des valeurs mobilières est un choix judicieux pour faire fructifier votre capital. Les marchés financiers, accessibles via un PEA ou un compte-titres ordinaire (CTO), représentent une alternative intéressante. Ces supports permettent de diversifier votre portefeuille en misant sur des actions, des obligations ou des fonds diversifiés par exemple. Grâce aux ETF (Exchange Traded Funds, ou trackers), vous investissez facilement dans un panier d’actifs tout en bénéficiant de frais compétitifs. À la différence du PEL, ce type de placement n’est pas garanti et comporte des risques de perte en capital. Il est donc essentiel de répartir vos avoirs entre différents types de supports d’investissement.