Immorente et Sofidynamic : résilience et dynamisme au service de votre patrimoine

information fournie par Sofidy • 27/02/2026 à 12:11

Ces deux SCPI de Sofidy présentent des niveaux de risque différents et complémentaires : Immorente apporte stabilité et diversification, ce qui contribue à préserver les revenus grâce à une gestion prudente et répartie. Sofidynamic, de son côté, propose une approche plus dynamique avec la recherche d'un potentiel de rendement supérieur.

Immorente : stabilité et souplesse au fil du temps

Créée en 1988, Immorente est aujourd'hui une référence sur le marché, avec une capitalisation de 4,4 milliards d'euros fin 2025 et près de 50 000 associés. Au fil des années et des cycles, la SCPI a su faire preuve de résilience : elle a traversé des périodes difficiles, comme la forte hausse des taux d'intérêt début 2022, tout en maintenant un taux de distribution (1) d'environ 5 % entre 2023 et 2025. Le prix de souscription reste stable à 340 € fin 2025, sans baisse depuis près de 40 ans (2). À titre de comparaison, 36 SCPI ont baissé leur prix de part depuis le premier trimestre 2023, selon l'ASPIM.

Ce qui distingue Immorente, c'est la diversité de son patrimoine – près de mille actifs répartis dans plusieurs pays européens. Grâce à cette diversification et à la taille moyenne limitée de ses actifs (environ 4 M€), Immorente bénéficie d'une forte mutualisation des risques et d'une solidité éprouvée.

La grande taille d'Immorente n'empêche pas une gestion flexible : plus de 387 M€ ont été investis entre 2024 et 2025 pour saisir des opportunités. Par exemple, en 2025, Immorente a acquis un immeuble de bureaux pour 16,5 M€ rue de Provence, au cœur de Paris, avec le projet de rénover l'actif pour augmenter le loyer.

De plus, près de 10 % du patrimoine d'Immorente a été renouvelé sur la période, avec un taux de rendement moyen à l'acquisition de 7,60 % (3). Ces choix illustrent une gestion dynamique et adaptée aux évolutions du marché.

Grâce à son historique, sa taille et la diversification de ses placements, Immorente s'affirme comme un pilier solide pour une allocation patrimoniale durable, tout en restant suffisamment souple pour évoluer avec les cycles immobiliers. C'est cette combinaison qui séduit aujourd'hui près de 50 000 associés !

Sofidynamic : le booster de l'épargne

Lancée il y a deux ans à un moment opportun, Sofidynamic affiche déjà une capitalisation d'environ 177 M€ fin 2025. Son arrivée à un moment stratégique du marché lui a permis de constituer son portefeuille dans de bonnes conditions, attirant un nombre croissant d'épargnants : la collecte s'est accélérée au second semestre 2025.

Sa stratégie vise un équilibre entre la France et l'Europe, en sélection¬nant des actifs offrant un rendement immédiat dans les principales villes secondaires européennes, tout en gardant une recherche de localisation centrale.

Par exemple, récemment, Sofidynamic a acquis une surface commer¬ciale composée de 8 cellules (métropole de Bordeaux) pour 3,8 M€, générant une rentabilité immédiate de 7 % (3). Également, sa dernière acquisition sur l'année 2025 est une école de 507m² achetée pour 1,2 M€ avec un rendement immédiat de 7,6% (3).

Depuis sa création, Sofidynamic a investi 126 M€, avec un rendement immédiat moyen à l'acquisition de 8,6 % (3).

En 2025, les performances ont été excellentes : le prix de part a été revalorisé de +5 % en début d'année (à 315 euros), le taux de distribution brut a atteint 9 % (1)(2)(4) et la performance globale annuelle a été de 14,04 % (5). Sur un placement recommandé d'au moins 8 ans, Sofidynamic vise un rendement de 7 % (non garanti).

La stratégie de Sofidynamic, plus audacieuse, repose sur une rotation active des actifs, un recours au levier plus important (20 % contre 18,3 % pour Immorente) et un niveau de risque plus élevé (niveau 4 sur 7, contre 3 pour Immorente).

Deux approches complémentaires pour une gestion claire de votre patrimoine

Pour une allocation patrimoniale pertinente, il est essentiel de diversifier ses placements et de prendre en compte différents niveaux de risque.

La combinaison d'un profil stable comme Immorente et d'un profil plus dynamique tel que Sofidynamic constitue une combinaison particulièrement pertinente.

En 2025, un investisseur ayant choisi de répartir son investissement de manière équilibrée entre Immorente et Sofidynamic aurait bénéficié d'un rendement attractif, proche de 7 %*.

*Exemple à titre purement illustratif ne constituant pas un engagement sur la performance future ou un rendement garanti.

(1) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année.

(2) Les performances passées et les prévisions ou objectifs ne préjugent pas des performances futures.

(3) Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition des actifs (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement des actifs acquis par les SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution. Les investissements présentés concernent des investissements déjà réalisés, à titre d'exemples mais ne constituent aucun engagement quant aux futures acquisitions.

(4) Le taux de distribution 2025 peut ne pas être représentatif de la performance future de la SCPI, en raison notamment de l'impact du délai de jouissance sur le niveau de distribution observé.

(5) La performance globale de l'année N correspond à la somme du taux de distribution de l'année N et de la variation du prix de souscription entre le 1er janvier de l'année N et le 1er janvier de l'année N+1.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.