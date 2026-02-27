 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Louer sans garant : quelles solutions après la réforme de la garantie Visale ?

information fournie par Moneyvox 27/02/2026 à 10:25

les nouvelles conditions de la garantie Visale ( Crédits photo: © KMPZZZ- stock.adobe.com)

les nouvelles conditions de la garantie Visale ( Crédits photo: © KMPZZZ- stock.adobe.com)

Suite à sa réforme, la garantie Visale présente-t-elle toujours un intérêt ? Le doute est permis pour les propriétaires bailleurs, et cette situation nuit aux locataires qui ne disposent pas de garant solvable.

Bien souvent, au moment de louer un logement, se pose la question de trouver un garant. Or, certains locataires peuvent ne pas en avoir. Parfois, les revenus de la personne envisagée comme garant peuvent s'avérer insuffisants. Autant de situations délicates qui, jusqu'à présent, pouvaient être résolues par l'entremise de la garantie Visale . Mais le programme d'Action Logement a subi un coup de rabot et ne couvre désormais plus que les 3 premières années de location.

Qui peut profiter de la garantie Visale d'Action Logement ?

Votre futur propriétaire bailleur exige que vous trouviez un garant et vous êtes dans l'impossibilité d'en trouver un ? Pendant longtemps, la garantie Visale (Visa pour le Logement et l'Emploi) s'est imposée comme une évidence. En effet, le programme mis en place par Action Logement permet de couvrir jusqu'à 36 mois d'impayés de loyer. De quoi rassurer les propriétaires qui louent un appartement ou une maison et permettre à tous les profils de locataires de louer un logement.

La garantie Visale s'adresse avant tout aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, les salariés modestes de plus 30 ans, qui gagnent moins de 1 710 euros par mois en 2026 (contre 1 500 euros auparavant), peuvent également en bénéficier. Cerise sur le gâteau : la mise en place de cette garantie est gratuite pour le propriétaire et pour le locataire, contrairement, par exemple à la Garantie des loyers impayés (GLI) classique, dont le coût est à la charge du propriétaire bailleur.

A lire aussi: Immobilier : investir dans le locatif, est-ce encore rentable ?

Une garantie désormais limitée aux 3 premières années de location

Depuis le 6 janvier 2026, le fonctionnement de la garantie Visale a été revu. Désormais, cette garantie n'est valable que pour les impayés de loyers qui surviennent au cours des 3 premières années d'occupation du bien immobilier, toujours dans la limite de 36 mois d'impayés. Autrement dit : une fois que le bail dépasse les 3 ans, la garantie Visale tombe, et elle ne peut donc plus être activée par le propriétaire qui loue son logement à un tiers.

Pour Action Logement, cette réforme se justifie : "96 % des baux signés prennent fin avant 36 mois et la majorité des impayés intervient durant cette période". Par ce biais, l'organisme qui propose la garantie Visale espère faire des économies, et ainsi pouvoir continuer à appliquer la gratuité de ce service. Notez par ailleurs que la garantie peut être renouvelée, à la condition que le locataire continue à remplir les conditions d'éligibilité, au terme des 3 années.

Comment les garanties privées pourraient-elles pallier les inconvénients de la garantie Visale ?

Malgré la possibilité d'un renouvellement, la mise en place d'une durée maximale de garantie de 3 ans inquiète les propriétaires de biens immobiliers. Un certain nombre pourrait désormais refuser de signer un bail avec un locataire disposant d'une garantie Visale, en particulier si le propriétaire en question ne dispose pas d'une GLI ou si celle-ci impose des conditions que le locataire ne respecte pas (niveau de revenus, contrat de travail stable…).

Dans ce contexte, les garanties privées sont-elles la solution ? Proposés par des entreprises telles que Cautioneo ou GarantMe, ces contrats présentent l'avantage de ne pas être limités dans le temps, comme la garantie Visale sous son ancien format. En revanche, les garanties privées ne sont pas gratuites. Pour y avoir recours, les locataires doivent s'acquitter de frais généralement compris entre 4,1 % et 4,5 % du loyer charges comprises.

© Moneyvox
1 commentaire
  • 10:39

    quel est l'intérêt d'enlever un avantage puisqu'il n'est pas utilisé ? A part faire peur aux propriétaires.....Pauvre France....

Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Attention avec les constructions de maison sur des terrains qui deviennent inconstructibles ( Crédit photo: Shutterstock)
    Acheter pour construire … et découvrir que le terrain est inconstructible
    information fournie par Mingzi 27.02.2026 08:30 

    Ils pensaient avoir trouvé le terrain idéal pour bâtir leur maison. Quelques années plus tard, leur projet se heurte à une réalité administrative implacable : le terrain est frappé d'une interdiction de construire. Une affaire qui rappelle combien l'information ... Lire la suite

  • Colocation : jusqu’à quand le garant reste-t-il engagé ? / iStock.com - bernardbodo
    Colocation : jusqu’à quand le garant reste-t-il engagé ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 27.02.2026 08:30 

    Alors que les propriétaires sont de plus en plus exigeants face à la hausse des loyers impayés, une caution solide rassure immédiatement. Proposer de vous porter garant, c’est donc offrir un précieux sésame à votre proche en quête d’un toit. Pourtant, attention, ... Lire la suite

  • Le gouvernement a annoncé la mise à jour des données locatives servant de base pour le calcul de la taxe foncière. Plus de 7 millions de logements sont concernés. ( crédit photo : Getty Images )
    Mise à jour des données locatives: quel impact sur le montant de votre taxe foncière?
    information fournie par Le Particulier 27.02.2026 08:00 

    Le gouvernement a annoncé la mise à jour des données locatives servant de base pour le calcul de la taxe foncière. Plus de 7 millions de logements sont concernés. Cette évolution intervient indépendamment d’une éventuelle revalorisation des taux, qui pourrait alourdir ... Lire la suite

  • SOFIDY
    Une feuille de route claire pour les SCPI de Sofidy
    information fournie par Sofidy 26.02.2026 15:45 

    En 2025, les SCPI Sofidy ont poursuivi activement la diversification de leurs portefeuilles. L'objectif ? Mieux répartir les risques et renforcer les performances sur le long terme, tout en continuant à s'appuyer sur les solides fondamentaux du commerce. Dans un ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers