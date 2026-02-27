Louer sans garant : quelles solutions après la réforme de la garantie Visale ?

information fournie par Moneyvox • 27/02/2026 à 10:25

les nouvelles conditions de la garantie Visale ( Crédits photo: © KMPZZZ- stock.adobe.com)

Suite à sa réforme, la garantie Visale présente-t-elle toujours un intérêt ? Le doute est permis pour les propriétaires bailleurs, et cette situation nuit aux locataires qui ne disposent pas de garant solvable.

Bien souvent, au moment de louer un logement, se pose la question de trouver un garant. Or, certains locataires peuvent ne pas en avoir. Parfois, les revenus de la personne envisagée comme garant peuvent s'avérer insuffisants. Autant de situations délicates qui, jusqu'à présent, pouvaient être résolues par l'entremise de la garantie Visale . Mais le programme d'Action Logement a subi un coup de rabot et ne couvre désormais plus que les 3 premières années de location.

Qui peut profiter de la garantie Visale d'Action Logement ?

Votre futur propriétaire bailleur exige que vous trouviez un garant et vous êtes dans l'impossibilité d'en trouver un ? Pendant longtemps, la garantie Visale (Visa pour le Logement et l'Emploi) s'est imposée comme une évidence. En effet, le programme mis en place par Action Logement permet de couvrir jusqu'à 36 mois d'impayés de loyer. De quoi rassurer les propriétaires qui louent un appartement ou une maison et permettre à tous les profils de locataires de louer un logement.

La garantie Visale s'adresse avant tout aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, les salariés modestes de plus 30 ans, qui gagnent moins de 1 710 euros par mois en 2026 (contre 1 500 euros auparavant), peuvent également en bénéficier. Cerise sur le gâteau : la mise en place de cette garantie est gratuite pour le propriétaire et pour le locataire, contrairement, par exemple à la Garantie des loyers impayés (GLI) classique, dont le coût est à la charge du propriétaire bailleur.

A lire aussi: Immobilier : investir dans le locatif, est-ce encore rentable ?

Une garantie désormais limitée aux 3 premières années de location

Depuis le 6 janvier 2026, le fonctionnement de la garantie Visale a été revu. Désormais, cette garantie n'est valable que pour les impayés de loyers qui surviennent au cours des 3 premières années d'occupation du bien immobilier, toujours dans la limite de 36 mois d'impayés. Autrement dit : une fois que le bail dépasse les 3 ans, la garantie Visale tombe, et elle ne peut donc plus être activée par le propriétaire qui loue son logement à un tiers.

Pour Action Logement, cette réforme se justifie : "96 % des baux signés prennent fin avant 36 mois et la majorité des impayés intervient durant cette période". Par ce biais, l'organisme qui propose la garantie Visale espère faire des économies, et ainsi pouvoir continuer à appliquer la gratuité de ce service. Notez par ailleurs que la garantie peut être renouvelée, à la condition que le locataire continue à remplir les conditions d'éligibilité, au terme des 3 années.

Comment les garanties privées pourraient-elles pallier les inconvénients de la garantie Visale ?

Malgré la possibilité d'un renouvellement, la mise en place d'une durée maximale de garantie de 3 ans inquiète les propriétaires de biens immobiliers. Un certain nombre pourrait désormais refuser de signer un bail avec un locataire disposant d'une garantie Visale, en particulier si le propriétaire en question ne dispose pas d'une GLI ou si celle-ci impose des conditions que le locataire ne respecte pas (niveau de revenus, contrat de travail stable…).

Dans ce contexte, les garanties privées sont-elles la solution ? Proposés par des entreprises telles que Cautioneo ou GarantMe, ces contrats présentent l'avantage de ne pas être limités dans le temps, comme la garantie Visale sous son ancien format. En revanche, les garanties privées ne sont pas gratuites. Pour y avoir recours, les locataires doivent s'acquitter de frais généralement compris entre 4,1 % et 4,5 % du loyer charges comprises.