Investir dans le Marianne-or de la Monnaie de Paris, une bonne idée?

information fournie par Le Particulier • 07/11/2026 à 08:00

Le Marianne-or, nouvelle pièce de la Monnaie de Paris, séduit les épargnants avec un format inédit, physique ou dématérialisé, pour diversifier leur patrimoine en période incertaine. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Une monnaie d’investissement frappée au cœur de Paris

Les investisseurs peuvent opter pour une version physique ou numérique

Quelle différence entre pièces de collection et pièces d’investissement?

Accessibilité, liquidité, sécurité: les atouts du Marianne-or

Un investissement à envisager sur le long terme

Une monnaie d’investissement frappée au cœur de Paris

Depuis le 16 juin 2026, la Monnaie de Paris propose une monnaie d’investissement en or, ou bullion (pièce de monnaie moderne, en or ou argent pur, à usage d’investissement). Les pièces sont produites dans les ateliers historiques de l’institution, où la monnaie française est frappée depuis plus de mille ans. Elles sont conçues en or pur à 999 millièmes, et disponibles en quatre formats:

un dixième d’once, soit 3,11 grammes d’or ;

un quart d’once ;

une demi-once ;

une once d’or, soit 31,1 grammes d’or.

La pièce représente Marianne coiffée d’un bonnet phrygien sur un face, et une carte de France en relief sur l’autre. La valeur des pièces est calée sur le cours de l’or. Au moment de leur présentation par la Monnaie de Paris fin mai 2026, les prix s’échelonnaient de 390 euros à 3900 euros.

Les investisseurs peuvent opter pour une version physique ou numérique

Les pièces sont disponibles à l’achat sur une plateforme sécurisée. Le prix de l’or est garanti pendant 5 minutes lors de la transaction. L’une des principales innovations de cette nouvelle monnaie d’investissement réside dans son double mode de détention:

Les investisseurs peuvent acheter une pièce physique et la stocker selon les modalités de leur choix ;

Ils peuvent opter pour la version dématérialisée, appelée e-Marianne. Dans ce cas, la Monnaie de Paris assure la conservation sécurisée de l’or pour le compte du client. Ce dernier a la possibilité de demander une livraison physique s’il le souhaite. L’or peut être cédé à tout moment sur un espace en ligne, moyennant 1,5% de frais de vente.

L’acheteur doit s’acquitter d’une commission comprise entre 3% et 12%, ainsi que de frais d’envoi ou de frais de garde, selon l’option choisie.

Quelle différence entre pièces de collection et pièces d’investissement?

La Monnaie de Paris est la seule institution officielle autorisée à frapper la monnaie en France. Elle produit des pièces en édition limitée à certaines occasions, comme les Jeux olympiques ou la réouverture de Notre-Dame de Paris. Elle peut également concevoir des pièces à l’effigie de personnalités ou personnages de fiction comme Astérix, Le Petit Prince ou plus récemment Le Seigneur des Anneaux. La Monnaie de Paris utilise des métaux variés tels que le cuivre, le nickel, l’or ou l’argent. Ces pièces sont recherchées par les collectionneurs pour leur valeur historique et artistique. Leur prix varie en fonction de leur rareté et de leur état de conservation. À l’inverse, la valeur des pièces d’investissement est directement corrélée à la valeur du métal. Leur prix suit le cours légal de l’or ou de l’argent.

Accessibilité, liquidité, sécurité: les atouts du Marianne-or

Le premier avantage du Marianne-or est son accessibilité. Les quatre formats permettent de fractionner l’investissement. Ils simplifient et démocratisent le marché de l’or pour les particuliers.

Plusieurs monnaies d’investissement en or existent à travers le monde, comme le Krugerrand en Afrique du Sud, le Maple Leaf au Canada, le Britannia au Royaume-Uni ou l’American Gold aux États-Unis. Jusqu’à présent, les investisseurs français devaient se tourner vers ces pièces internationales, ou se rabattre sur le Louis d’or, le Napoléon ou la Marianne Coq en vente sur le marché de l’occasion. Avec le Marianne-or, ils disposent de pièces standardisées, en or pur, frappées par une institution reconnue. Les démarches d’investissement sont simplifiées, et la revente est facilitée.

La version dématérialisée apporte une réponse à la question du stockage de l’or . Grâce au e-Marianne, les épargnants peuvent détenir de l’or sans s’exposer au risque de vol ou de perte. Cette option permet en outre d’économiser les coûts de fabrication. L’investisseur dispose d’un portefeuille en ligne adossé au cours de l’or physique pour suivre l’évolution de son investissement. La Monnaie de Paris s’approvisionne en or pour garantir le placement du client et le conserve de manière sécurisée. Elle s’engage à le racheter à tout moment si ce dernier souhaite vendre.

Un investissement à envisager sur le long terme

L’or est une valeur refuge . En période d’incertitude économique et financière, de nombreux épargnants se tournent vers cet actif tangible. L’or s’est apprécié de 65% en 2025, et la hausse observée depuis 2022 repose sur des fondamentaux solides. Toutefois, cette tendance n’est pas une garantie de performance à court terme. Il est préférable d’acquérir ces pièces en or pur avec un objectif de long terme, voire dans une optique de transmission.

L’or permet de conserver un actif tangible et de disposer d’une réserve de valeur en cas de crise. Toutefois, ce n’est pas un placement productif générant des revenus réguliers. De plus, à la différence des Louis d’or ou des Napoléon dont la valeur dépend de la rareté et de la qualité de frappe, la valeur du Marianne-or dépend uniquement du cours du métal précieux . Par conséquent, il doit demeurer un outil de protection et de diversification du patrimoine.

Pour juger de la pertinence de cet investissement, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments:

la prime: une pièce peut être vendue à un prix supérieur à la valeur du métal en raison des frais de fabrication, de distribution ou de rareté. Plus la prime est élevée, plus le cours de l’or doit progresser pour rentabiliser l’investissement. Pour le Marianne-or, la prime est comprise entre 3% et 12%.

les différents frais: frais de livraison, frais de garde, frais de rachat.