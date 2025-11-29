 Aller au contenu principal
Métaux précieux: faut-il investir dans l’argent en 2025?

information fournie par Le Particulier 29/11/2025 à 15:00

Le cours de l’argent est en forte hausse depuis 5 ans. Cette performance s’explique en grande partie par la demande du secteur industriel. ( crédit photo : Getty Images )

Les métaux précieux poursuivent leur ascension. Tout comme l’or, l’argent connaît une envolée exceptionnelle. Grâce à ses nombreuses propriétés, le métal gris est devenu une matière première incontournable dans le secteur industriel.

Sommaire:

  • Le cours de l’argent atteint des sommets
  • Un métal très prisé de l’industrie
  • Comment investir dans l’argent?

Le cours de l’argent atteint des sommets

Le marché des métaux précieux continue de capter l’intérêt des investisseurs. Dans ce contexte, l’argent peut constituer une alternative judicieuse pour diversifier votre portefeuille. C’est encore plus vrai en période d’incertitude sur les marchés boursiers. Depuis plusieurs années, les cours de l’argent sont orientés à la hausse, avec une progression de +300% entre mars 2020 et septembre 2025. Entre le 1er janvier et la fin septembre 2025, le cours de l’argent a bondi de plus de 60%. En octobre, le métal a même atteint brièvement 54 dollars l’once (31 grammes), ce qui représente une progression de 70% en 2025. Si l’or est considéré comme l’actif refuge par excellence, l’argent fait partie des métaux précieux et constitue également une ressource industrielle clé.

Un métal très prisé de l’industrie

Les performances exceptionnelles de l’argent tiennent en partie au contexte macro-économique. En période d’incertitude économique et de tensions géopolitiques, les investisseurs se tournent vers les métaux précieux faisant office de valeur refuge. L’inflation élevée, la baisse du dollar et la politique commerciale de Donald Trump ont dopé les cours de l’argent. On observe également un phénomène de rattrapage: après plusieurs mois de très forte hausse des cours de l’or, de nombreux investisseurs ont constaté que l’argent était encore sous-évalué, générant un afflux de capitaux.

Le cours de l’argent est majoritairement porté par ses multiples applications industrielles. Le secteur utilise environ 60% des ressources mondiales de ce minerai. L’argent est un excellent conducteur électrique et thermique, et un catalyseur pour l’industrie chimique. Ces propriétés exceptionnelles en font un allié précieux dans des domaines aussi variés que:

  • L’électronique,
  • La téléphonie,
  • Les énergies vertes: photovoltaïque, éolienne,
  • L’automobile, en particulier les batteries des véhicules électriques,
  • La chimie, pour la fabrication de miroirs et de sels d’argent comme le nitrate d’argent,
  • La médecine en raison de ses propriétés antibactériennes,
  • L’intelligence artificielle pour la fabrication des puces.

L’argent est un composant clé pour plusieurs secteurs en forte croissance comme les panneaux solaires et les véhicules électriques. Les cours devraient donc se maintenir à un niveau élevé dans les prochaines années. Cette demande soutenue se heurte à des difficultés d’extraction et de production. La plupart des mines se situent en Amérique du Sud, où les réserves s’amenuisent, et les compagnies peinent à trouver de nouveaux gisements. Cette tension oriente les prix à la hausse.

A noter

L’argent est fortement corrélé au cours de l’or. Toutefois, le métal gris est généralement plus volatil. Contrairement à l’or, dont la fonction de valeur refuge amortit les chocs, l’argent est davantage sensible aux cycles économiques et à la production industrielle. Cette volatilité peut offrir de belles opportunités aux investisseurs, mais elle accroît aussi le risque.

Comment investir dans l’argent?

Il existe plusieurs manières d’investir dans l’argent:

- La première option consiste à acheter de l’argent physique, sous forme de pièces, lingots ou lingotins. Certaines pièces se vendent autour de dix euros et le lingot de 1 kg est actuellement coté aux alentours de 1600 euros. Vous devez toutefois tenir compte des besoins de stockage. L’or a l’avantage de concentrer sa valeur dans un petit volume, ce qui est moins vrai pour l’argent. La plupart des plateformes de vente proposent un service de stockage mais ce coût vient amputer votre marge.

- Vous pouvez investir dans l’argent de manière indirecte en vous tournant vers les ETF (exchange-traded funds). Les «trackers» reproduisent l’évolution d’un indice boursier. Simples d’utilisation, ils permettent de s’exposer à ce marché à moindre coût via un compte-titres. Ainsi, le Global X Silver Miners UCITS se concentre sur les sociétés minières argentifères.

- Les ETC (exchange-traded commodities) sont des instruments financiers suivant le cours d’une matière première ( commodity en anglais). L’ETC iShares Physical Silver permet d’investir spécifiquement dans l’argent.

- Une autre piste consiste à acheter des actions de sociétés minières. Toutefois, leur valorisation ne dépend pas uniquement du cours de l’argent, mais également de paramètres tels que la gestion de l’entreprise ou la conjoncture politique du pays.

Faut-il s’intéresser au platine?

Le cours du platine a progressé de plus de 55% depuis le début de l’année 2025. Tout comme l’argent, ses propriétés uniques en font un métal très recherché par l’industrie, notamment dans le secteur automobile, la chimie ou le matériel médical. Il joue un rôle croissant dans les technologies propres, en particulier l’hydrogène, et reste prisé de la joaillerie haut de gamme pour ses qualités hypoallergéniques et sa grande pureté. À l’instar de l’argent, le platine est perçu comme une alternative plus abordable que l’or et encore sous-évaluée.

