Faut-il investir dans le vin avant les fêtes?

information fournie par Le Particulier • 30/10/2026 à 08:00

Investir dans le vin avant les fêtes: enchères et salons offrent de belles occasions. Comment choisir les bouteilles et repérer les bonnes affaires à saisir? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Vins et spiritueux: où trouver de bonnes affaires?

Comprendre le marché du vin avant d’investir

Quels vins privilégier pour un achat patrimonial?

Comment bien investir lors d'une vente aux enchères?

Quel horizon d’investissement dans le vin?

En mutation, le secteur du vin n’en représente pas moins une possibilité intéressante de diversification pour les investisseurs. L’arrachage de pieds de vigne, conséquence d’une baisse de la consommation et, dans une moindre mesure, du dérèglement climatique, pourrait en effet entraîner une raréfaction de l’offre. En parallèle, après la pandémie de Covid-19 ayant entraîné une explosion de des prix, on constate une correction, notamment sur les grands vignobles: Bordeaux, Bourgogne ou champagnes millésimés. Dans ce contexte, il n’est pas exclu de miser sur les bouteilles susceptibles de prendre de la valeur dans le temps. À l’approche des fêtes, les occasions d’achat ne manquent pas.

Vins et spiritueux: où trouver de bonnes affaires?

Deux ventes aux enchères vont avoir lieu les 12 et 25 novembre prochains, respectivement à l’hôtel Drouot, pour une vente consacrée aux vins et spiritueux, et chez Delon-Hoebanx, où les bouteilles seront proposées aux côtés d‘œuvres d’art, de montres et de bijoux. Le réseau Aux Vignobles! organise également, de la fin octobre à début décembre, des salons du vin principalement dans l’ouest de la France. Toute l’année, les amateurs peuvent aussi acheter auprès des domaines, chez les cavistes ou sur des plateformes spécialisées. La période des fêtes constitue donc une fenêtre d’achat intéressante, avec une offre plus importante et plusieurs circuits pour accéder aux bouteilles. Encore faut-il savoir lesquelles présentent un intérêt pour une cave patrimoniale.

Comprendre le marché du vin avant d’investir

Comme tout placement plaisir , le vin ne doit pas être abordé uniquement sous le prisme de la rentabilité. Les collectionneurs avertis sont aussi des passionnés, ayant développé une bonne connaissance du vin, de la vigne et des terroirs. Ils ont aussi appris à connaître le marché. S’il n’existe pas de cote officielle du vin, plusieurs indices permettent de s’y repérer. Parmi les principaux indicateurs, le Liv-ex Fine Wine 100 regroupe les 100 vins les plus recherchés sur le marché secondaire. Fin août 2026, il affichait une progression de 4,41% sur un an, mais restait en recul de 7,98% sur cinq ans. Le Fine Wine 50, composé principalement de premiers crus bordelais, reculait quant à lui de 23,16 % sur cinq ans. La cote iDealwine, établie à partir des résultats de ventes aux enchères, permet également de suivre les évolutions du marché. Par exemple, les vins de Champagne adjugés sur la plateforme ont bondi de 21% en 2025.

Quels vins privilégier pour un achat patrimonial?

Alors quel vin choisir? Les grands noms de Bordeaux - Lafite-Rothschild, Mouton-Rothschild, Latour, Margaux, Haut-Brion, Angélus - et de Bourgogne - Romanée-Conti, Leroy, Georges Roumier, Coche Dury - sont toujours recherchés par les collectionneurs et ils disposent d’un marché secondaire solide. Mais la demande concerne aussi d’autres régions moins réputées. Par exemple, les ventes de vins corses ont bondi de 155% sur iDealwine, même si le marché reste encore étroit. Les Rieslings alsaciens de longue garde ont aussi acquis une vraie reconnaissance auprès des collectionneurs. En octobre 2025, quatre vieux millésimes de Clos Sainte-Hune de Trimbach se sont ainsi vendus entre 263 et 300 euros la bouteille. Au-delà des références les plus prestigieuses, il peut donc se révéler intéressant d’investir dans des bouteilles plus accessibles. Elles offrent un vrai potentiel de valorisation si la production est limitée, le millésime favorable, le domaine reconnu et, enfin, si la demande est suffisante sur le marché secondaire.

À noter Le changement climatique modifie déjà le cycle de la vigne, avec des vendanges plus précoces et des effets sur l’acidité et le degré d’alcool des vins. À plus long terme, certains terroirs pourraient ainsi voir leur potentiel évoluer. Il n’est pas inutile d’intégrer cet élément dès maintenant dans sa stratégie d’achat.

Comment bien investir lors d'une vente aux enchères?

Aux enchères, l’acquisition d’un lot de bouteilles diffère de celle réalisée directement auprès d’un vigneron ou chez un caviste. En effet, le prix d’adjudication ne correspond pas au coût final. Il faut bien en avoir conscience avant d’enchérir. Chez Drouot, par exemple, les frais acheteur s’élèvent à 30% du prix d’adjudication, auxquels peuvent s’ajouter les frais de livraison. Une bouteille adjugée 500 euros revient ainsi à 650 euros, hors livraison. Il est donc important de se fixer un prix plafond avant la vente, en tenant compte des frais.

Pour juger si une enchère constitue une réelle opportunité, mieux vaut comparer le prix d’adjudication, frais compris, à la cote de référence du vin concerné, par exemple celle établie par iDealwine ou le Liv-ex. Un lot adjugé sous sa cote habituelle peut se révéler intéressant. A l’inverse, un prix proche ou supérieur à la cote réduit l’intérêt patrimonial de l’achat.

A savoir: Quelle fiscalité sur les vins?

En France, les bouteilles de vin sont considérées comme des biens meubles. La plus-value réalisée lors de leur revente est imposable uniquement si le prix de cession dépasse 5000 euros. Elle est alors soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième année. Une exonération totale intervient après 22 ans de détention. Lors des ventes aux enchères, les commissaires-priseurs vérifient l’authenticité des lots. Le catalogue permet aussi de s’informer sur l‘état du bouchon et de l’étiquette, la conservation du vin, son origine et sa provenance.

Quel horizon d’investissement dans le vin?

Le vin s’apprécie sur le moyen-long terme. Il faut ainsi compter une durée de conservation comprise entre 5 à 10 ans minimum pour se constituer une cave patrimoniale. Certains vins de Bordeaux, notamment du Médoc, peuvent être conservés encore plus longtemps.

Si vous cherchez à investir dans le vin, vous devrez le conserver dans les meilleures conditions. Cave enterrée ou cave électrique, la température doit rester stable et le taux d’humidité assez élevé pour ne pas abîmer les bouchons. Vous devrez alors faire attention à protéger les étiquettes.