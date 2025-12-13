Voyager moins cher: comment l’échange de maisons divise votre budget vacances par deux

Échanger sa maison contre une autre est la formule la plus économique pour voyager. ( crédit photo : Getty Images )

L’échange de maisons est la nouvelle tendance pour voyager malin. En septembre, les chiffres dévoilés par la plateforme HomeExchange, leader mondial de l’échange de maison, illustrent bien cette nouvelle façon de séjourner pendant les vacances. Au cours de l’été 2025, plus de 193.000 séjours ont été organisés dans le monde, dont plus de 66.000 en France, en hausse de 38% par rapport à l’été 2024. L’échange de maison permet de se sentir chez soi ailleurs, de vivre une expérience en immersion locale, tout en profitant de logements parfois somptueux, sans rien débourser ou presque.

Comment fonctionne l’échange de maison?

Il existe de nombreux acteurs se partageant le marché de l’échange de maison. Leur fonctionnement est plus ou moins similaire et repose sur:

l’échange réciproque: deux foyers échangent leur logement, chacun devenant tour à tour hôte et invité. Cela peut être au même moment mais pas toujours;

deux foyers échangent leur logement, chacun devenant tour à tour hôte et invité. Cela peut être au même moment mais pas toujours; l’échange avec des points: il est possible de séjourner dans une maison sans échanger la sienne. Chaque logement est valorisé en points selon sa taille, sa localisation et ses équipements. Lorsque vous mettez votre maison à disposition d’autres membres, vous accumulez des points. Ils peuvent ensuite être utilisés pour réserver un séjour dans n’importe quelle autre maison du réseau, selon la valeur en points du logement choisi.

L’échange avec points permet de voyager même sans échanger sa maison et à des dates différentes de celles de votre hôte. Vous pouvez ainsi imaginer échanger réciproquement votre maison trois semaines l’été et partir pour les petites vacances grâce aux points cumulés.

Combien coûte l’échange de maison?

Les plateformes se rémunèrent uniquement via un abonnement annuel. Sur HomeExchange, l’adhésion coûte 175 euros par an. Elle est de 145 euros sur la plateforme HomeLink. Intervac propose trois tarifs liés à vos choix de destination. En effet, vous pouvez voyager en illimité en France ( 110 euros ), en illimité en France et à l’international ( 150 euros ) ou en illimité uniquement à l’international ( 130 euros ). Les plus petits budgets peuvent se tourner vers la plateforme Switchhome. Complètement gratuite, elle fonctionne uniquement sur les dons.

Une fois l’abonnement payé, il est possible de voyager plusieurs fois sans coût supplémentaire par séjour. L’argent économisé dans le logement permet de partir plus souvent, plus loin et de se faire plaisir sur place. L’échange de maison donne parfois accès à la voiture de vos hôtes. C’est encore cela de moins à louer durant votre séjour. Des frais de ménage peuvent parfois être demandés pour les grandes surfaces, mais c’est assez rare et, surtout, vous êtes prévenu à l’avance.

Quels types de maisons trouve-t-on sur les plateformes?

Il est possible de voyager sur tous les continents du monde via l’échange de maison. Sur HomeExchange, moyennant 229 points par nuit, vous pouvez dormir dans un superbe chalet, installé dans la forêt laurentienne, au Québec. À Englewood, dans l’État du New Jersey, aux États-Unis, nous avons déniché une jolie maison disposant d’une piscine, d’un jacuzzi, d’une salle de sport et d’un court de tennis privé. Pour y passer la nuit, vous devrez dépenser 212 points. Plus le logement dispose d’équipements et plus la nuit «coûte» cher en points. Si vous ne disposez pas du bien en entier, c’est encore moins cher. Par exemple, à Rennes, vous pouvez dormir dans une chambre chez l’habitant moyennant 39 points. Il est aussi possible de faire des bonnes affaires de dernière minute. Des propriétaires n’ayant pas trouvé à échanger leur bien bradent souvent la nuitée, vous permettant ainsi d’économiser vos points.

Bien préparer sa maison avant de l’échanger

Pour soigner vos hôtes, il est recommandé de faire un nettoyage en profondeur de votre bien. Pensez alors à nettoyer les placards, la hotte, le four et le frigo. N’oubliez pas de récurer la baignoire et les toilettes, mais aussi de ranger les éventuels objets de valeur et papiers importants. Pour un accueil soigné, préparez-leur un livret d’accueil indiquant le fonctionnement de la maison et recensant les bonnes adresses en ville et dans votre quartier. Concernant l’assurance de votre bien pendant l’échange, vérifiez avec votre assureur, mais, dans la plupart des cas, l’assurance habitation classique est suffisante pour échanger sa maison. Elle couvre déjà les dommages causés par des «occupants temporaires». Certaines plateformes, comme HomeExchange, incluent également une assurance ou une garantie interne pour couvrir les incidents mineurs.

Échange de maisons: 3 destinations insolites où partir en 2026 Vous avez l’âme d’un Robinson? Et si vous dormiez dans une cabane perchée en haut d’un arbre. Mise à disposition par Patrick sur la plateforme HomeExchange, elle mesure plus de 100m2, elle est accessible à tous les publics et permet de profiter du charme de la forêt pyrénéenne. Sur cette même plateforme, James, un Néo-Zélandais, propose de passer une ou plusieurs nuits dans l’une des chambres de son manoir de type victorien. Parfait si vous souhaitez goûter à la vie de château! Aux Pays-Bas, Erika échange sa charmante maison en bois, posée sur l’eau, à seulement 30 minutes d’Amsterdam. La propriétaire met à disposition des kayaks pour se déplacer. Si vous avez envie de rêver, la plateforme HomeExchange dispose d’une rubrique logements insolites. Vous avez l’embarras du choix!

