Intermarché cartonne jusqu'aux Etats-Unis avec cette publicité de Noël réalisée sans IA

La publicité de Noël d'Intermarché a notamment été réalisée par le studio montpelliérain Illogic. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Un petit film d’animation réalisé pour les magasins Intermarché rencontre un succès inattendu sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis. Touchant, le spot se distingue surtout par un choix salué unanimement : l’absence totale d’intelligence artificielle, à rebours de certaines multinationales américaines qui ont massivement recours à cette technologie, explique BFMTV .

Ce spot de deux minutes s’ouvre sur un repas de Noël, au cours duquel un convive offre une peluche de loup à un petit garçon d’abord apeuré. L’invité lui raconte alors l’histoire de l’animal, ce qui fait basculer le film dans la partie animée. Sur la chanson Le mal aimé de Claude François, on suit les péripéties de ce loup qui, pour cesser de manger les autres habitants de la forêt, se met à cuisiner des légumes. Devenu inoffensif, il gagne ainsi sa place à la table de Noël, entouré des autres animaux.

Une publicité sans IA

Intermarché revendique, à travers ce film, un travail entièrement réalisé par des humains. « On en est hyper fiers » , s’est réjoui ce jeudi 11 décembre le président du groupement Mousquetaires, Thierry Cotillard, sur Franceinfo . Pour mener à bien ce projet, l’enseigne a fait appel à l’agence Romance, qui a confié la partie animée au studio montpelliérain Illogic. « Plus de 60 voire 70 artistes » ont participé à sa création pendant plus de six mois, précise Théophile Dufresne, cofondateur d’Illogic Studios.

Un pari gagnant : le film, qui ne promeut rien d’autre que la marque Intermarché, a été largement plébiscité sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis. « Voilà comment faire une publicité de Noël » , s’est enthousiasmé un comédien américain de doublage dans un post publié sur X et vu près de trois millions de fois. Il en a profité pour tacler McDonald’s, récemment critiqué pour son recours à l’IA dans une publicité de Noël. Même mésaventure pour Coca-Cola qui, en dépit des critiques, à une nouvelle fois proposé un spot de fin d'année généré par l'intelligence artificielle.